-BAĞIŞ: PAKİSTAN HALKI BİZİM HALKIMIZ GİBİ GURURLUDUR NEW YORK (A.A) - 20.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Pakistan'ın sel felaketi nedeniyle yardıma ihtiyaç duyduğunu, ancak gururlarının incitilmemesi gerektiğini belirterek, "Pakistan halkı bizim halkımız gibi gururludur, kendisine yapılan yardımlar konusunda gururlarının incitilmemesi konusunu özellikle vurgulamak istedik" dedi. Bağış, New York'ta Türkevi'nde basın toplantısı yaptı ve dün BM Genel Kurulu'nda düzenlenen Pakistan'a yardım toplantısı ve ikili görüşmeleriyle ilgili gazetecilere bilgi verdi. BM'deki toplantıya bakan seviyesinde katılan 5 ülkeden birinin Türkiye olduğunu söyleyen Bağış, toplantıya ABD, Almanya, Danimarka, İsveç ve Kanada'nın bakan seviyesinde katıldığını belirtti. Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun MGK toplantısı dolayısıyla toplantıya gelememesi nedeniyle Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan'a verdiği önem çerçevesinde toplantıda Türkiye'nin bakan seviyesinde temsil edilmesini istediğini, o yüzden kendisini görevlendirdiğini ifade etti. BM toplantısında BM Genel Sekreterinin Pakistan'a yardım için hedeflediği rakama ulaşılabileceğinin görüldüğünü belirten Bağış, ABD, AB ve diğer ülkelerin gönderecekleri yardım miktarlarını artıracaklarını açıkladıklarını söyledi. Bağış, BM'nin bir sonraki Pakistan toplantısının 19 ya da 26 Eylül günü New York'ta BM'de yapılacağını, ayrıca 14-15 Ekim'de AB Merkezinde Brüksel'de Pakistan'a yardım toplantısının düzenleneceğini belirtti. Bağış, BM toplantısındaki konuşmada sel felaketi nedeniyle yapılacak yardımların Pakistan'ın egemenliğine ve Pakistan halkının gururuna saygı göstermesi gerektiğini vurguladığının hatırlatılması üzerine, Pakistan'daki sel felaketinin İstanbul ile Ankara arasındaki mesafe kadar büyük göletler oluşturduğunu, insanların öldüğünü, ve salgın hastalıkların çıkması halinde yeni ölümlerin olabileceğini söyledi. -KIBRIS- Bağış, Belçika Dışişleri Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Steven Vanackere ile yaptığı görüşmelere yönelik soru üzerine, Vanackere'nin bir hafta önce İstanbul'a yaptığı ziyaret sırasında kendisiyle çok kapsamlı görüşmelerde bulunduklarını söyledi. Rum tarafının her zaman olduğu gibi müzakereleri zamana yayma, geciktirme ve AB tam üyelik kozunu kullanarak Türkiye'yi engelleme çabası içerisine girdiğini ifade eden Bağış, Türkiye'nin tutumunu net şekilde açıkladığını belirterek, şöyle konuştu: "Biz ne Kıbrıs için AB'den vazgeçeriz, ne AB için Kıbrıs'tan vazgeçeriz. İki konuda da haklı olduğumuzu, hukuki temele dayalı haklarımız olduğunu her vesileyle vurguluyoruz ve Türkiye sabırla, azimle bu süreci sürdürecektir. Adada iki kesime siyasi eşitlik sağlayacak, iki tarafın da halklarının içine sindirebileceği kalıcı ve adil bir çözümü destekleme politikamızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz." Bağış, şöyle konuştu: "(Adada) Her şeyiyle tam fonksiyonel iki ayrı demokrasi var, dünyada demokrasiye bu kadar ihtiyaç duyulduğu bir dönemde oradaki demokrasinin görülmemesi kendi başına dünya açısından büyük bir ayıp. Biz KKTC'yi hiçbir zaman yalnız bırakmadık, Türkiye'nin Kıbrıs politikası bir iktidar politikası değildir, bir milli davadır, bu konuda iktidar-muhalefet ayrımı yoktur, asker-sivil ayrımı yoktur, Alevi-Sünni ayrımı yoktur, kadın-erkek ayrımı yoktur, genç-yaşlı ayrımı yoktur, Türkiye Cumhuriyeti'nin her vatandaşının Kıbrıs'a karşı ayrı bir hassasiyeti ve sevgisi vardır. Biz tabii ki adada adil, kapsamlı, kalıcı bir çözüm için elimizden geleni sürdüreceğiz ama çözüm bulana kadar da KKTC'nin her türlü ihtiyacı konusunda Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecektir." -12 EYLÜLDE OY KULLANMA ÇAĞRISI- Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın Anayasal görevlerini yerine getirebilmeleri, oyunu kullanabilmeleri için elimizden geleni yapıyoruz. Ben burada bir çağrıda bulunmak istiyorum. 12 Eylülde yapılacak referandumda şu anda izine giden, tatile giden, herhangi bir nedenle Türkiye'ye giden yurt dışındaki bütün vatandaşlarımızın giriş ve çıkış kapılarında oy kullanma imkanı mevcut. Bu Anayasa değişiklik paketi, Türkiye'nin AB standartlarında bir Anayasa'ya kavuşması için çok önemli. Bu paketin her bir maddesi Türkiye'nin demokrasisinin, insan haklarının, evrensel standartlara ve AB mevzuatına uyumlu hale gelmesini sağlayacaktır. Vatandaşların paketin içeriğini iyi inceleyip, okuyup kendi vicdanları çerçevesinde oy kullanmaları çağrısında bulunmak istiyorum, o paketi inceledikten sonra o paketin Türkiye'ye çok şey kazandıracağını göreceklerdir.'' Halk oylamasından nasıl bir sonuç beklediğinin sorulması üzerine Bağış, ''Aklın yolu birdir, paketin içeriği incelendikten sonra çok ciddi bir halk desteğiyle geçmesini bekliyorum'' dedi. -AB ÜYELİK SÜRECİ- Bağış, Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili soru üzerine, 12 Eylül'de Anayasa değişikliklerinin oylanmasının bile Türkiye'nin AB sürecinde ilerlediğinin bir göstergesi olduğunu söyledi. Bağış, "Önemli olan başlıkları açmak değil, önemli olan zihinleri açmaktır, Türkiye'nin kısır döngüden çıkıp evrensel standartlarda bir demokrasi olabilmesidir" dedi. Bağış, "Biz bu süreci Avrupalılar için değil, kendi vatandaşımızın yaşam standartlarını yükseltmek için yürütüyoruz, yürütmeye de devam edeceğiz" diye konuştu. -İSRAİL VE FİLİSTİN DOĞRUDAN GÖRÜŞMESİ- Filistin ve İsrail arasında doğrudan görüşmelerin 2 Eylül'de başlamasıyla ilgili olarak da Bağış, iki taraf arasında yapıcı ve olumlu gelişmelerden memnuniyet duyduklarını belirtti. Bağış, Türkiye'nin geçmişte, İsrail ile Filistin arasında yaptığı gibi İsrail ile Pakistan, İsrail ile Suriye arasında da çok önemli arabuluculuk çalışmaları olduğunu vurguladı. Tarafların Türkiye'nin katkısını istemesi durumunda buna Türkiye'nin hazır olduğunu dile getirdiklerini söyleyen Bağış, "Ancak bizim hala İsrail'den bir özür beklentimiz var" dedi. ''Mavi Marmara''da ölenlerin ailelerine mutlaka tazminat verilmesi gerektiğini dile getiren Bağış, Gazze'ye uygulanan ambargoların bir an evvel kalkması gerektiğini, bu hususu Türkiye'nin hep vurguladığını, bu konuda iktidar ve muhalefetin aynı söylem içerisinde olduğunu belirtti.