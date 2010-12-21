-BAĞIŞ: ÖNEMLİ OLAN FASIL AÇMAK DEĞİL, ZİHİNLERİ AÇMAK ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin, Belçika'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığında yeni fasıl açmamasını eleştirenlere karşılık, "Biz iki yıldır diyoruz ki, önemli olan fasıl açmak değil önemli olan zihinleri açmak" dedi. Egemen Bağış, Swissotel'de düzenlenen "Türkiye-AB Müzakere Sürecinde Kamu-Sivil Toplum İşbirliği Toplantısı"nın açılışında konuşma yaptı. Bağış, "Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı Politikası"nın ele alındığı toplantının Türkiye'nin AB standartlarını yakaladığının bir göstergesi olduğunu belirtti. "Türkiye'nin, nüfusunun bütün kesimleriyle, sivil toplumuyla, yerel yönetimleriyle, medyasıyla, hep birlikte AB standartlarına ulaşmak için uğraştığını" kaydeden Bağış, şu ana kadar açılmış fasıllar içindeki en teknik ve kapanış kriterleri açısından en fazla işbirliği gerektiren Gıda Güvenliği Faslı ile ilgili bu toplantıya evsahipliği yaptığı için Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker'e teşekkür etti. "Türkiye'nin 45 yıllık bir beklemeden sonra 17 Aralık 2004 tarihinde mutlu sona ulaştığını ve AB müzakerelerine başlamak için siyasi kararı çıkarttığını" kaydeden Bağış, şu an itibarıyla 33 faslın 13'ünün açıldığını, geriye kalan fasılların 17'si üzerinde siyasi engel olduğunu ifade etti. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Bağış şöyle konuştu: "Buna rağmen, 9 Kasım günü yayınlanan İlerleme Raporunda, Türkiye'nin son bir yıl içerisinde 33 faslın 33'ünde de ilerleme kaydettiğini görmek istemeyenler, Türkiye'nin müzakere sürecinin yavaşladığını, durduğunu iddia edebilirler. Bu konularda, en hafif tabiriyle bilgisiz köşeyazarları, Türkiye'nin Belçika dönem başkanlığında fasıl açmamasını sanki çok büyük bir eksiklikmiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Halbuki biz iki yıldır diyoruz ki, önemli olan fasıl açmak değil önemli olan zihinleri açmak, gönülleri açmak." İlerleme Raporunda, "her fasılda ilerleme kaydedildiğinin tespit edildiğini" belirten Bağış, bunun "Türkiye'nin doğru yolda olduğunu gösterdiğini" söyledi. Bağış, "Türkiye'nin bu süreçte önüne konan herşeye evet demediğini, bunu yapan ülkelerin dört, beş yılda müzakere sürecini bitirdiğini" kaydederek, AB ülkelerinin yöneticilerinin kendilerini uyardıklarını ve "Aman bizim düştüğümüz hataya düşmeyin" dediklerini ifade etti. "Bu dönemde en zor fasılların ele alındığını" belirten Bağış, Gıda Güvenliği Faslı'nın açılabilmesi için Tarım Bakanı Mehdi Eker ile "sabahlara kadar, haftalarca uyumadan çalıştıklarını" kaydetti. Bağış, "Son anda çıkarılan birtakım pürüzlere ve engellere rağmen biz azimle, sabırla çalışarak; açılış kriterleri içinde yer almadığı halde yer almış gibi gösterilen birtakım şeylerin önünde Başbakan'dan aldığımız talimatla diklenmeden dimdik durarak, o faslın açılışını sağladık" diye konuştu. Üzerinde çalışılan Rekabet Faslı'nın da teknik açıdan zor bir fasıl olduğuna değinen Bağış, Rekabet Faslı'nın altı açılış kriterinin altısının da yerine getirildiğini vurguladı. Bağış, "Önümüzdeki dönemde, ekonomimizin avantajlı fırsatlarını, Avrupa'daki birtakım firmaların faydaları için değil, Türk özel sektörünün gücünü koruyabilmesini savunduğumuz için, bu faslın açılışında bir takım gecikmeler yaşıyoruz" dedi. Bağış, bu konunun dün yapılan Bakanlar Kurulu toplantısında detaylı bir şekilde ele alındığını kaydetti.