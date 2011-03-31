-BAĞIŞ: MUHALEFET VE ENGELLEMELER ŞAŞIRTICI LONDRA (A.A) - 31.03.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB üyelik sürecinde karşılaştığı ''haksız muhalefet ve engellemelerin şaşırtıcı ve mantıksız olduğunu'' söyledi. Bakan Bağış, İngiltere'nin başkenti Londra'da, DEİK ve Türk-İngiliz İş Konseyinin ortaklaşa düzenlediği ''Türkiye ile Büyüme'' konferansında konuştu. Küresel bir ekonomik kriz döneminden geçildiğini belirten Bağış, bu krizin ekonomik ortamı ve dünya ekonomisinin yapısını değiştirdiğini söyledi. Ekonomik iyileşmenin, farklı bölgelerde eşit olmayan ve yavaş bir şekilde başladığını belirten Bağış, ''Dünyanın ekonomik merkezi batıdan doğuya kayıyor, endüstrileşmiş ekonomilerden, gelişmekte olan pazarlara doğru'' dedi. Bağış, Türkiye'nin de Çin, Endonezya, Brezilya, Hindistan ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan pazarlar arasında yer aldığını ifade ederek, OECD'nin tahminlerine göre 2030 yılında gelişmekte olan ekonomilerin, dünyanın Gayri Safi Yurtiçi Hasılasının yüzde 60'ını oluşturacağını kaydetti. Türkiye'nin sunduğu fırsatlara da değinen Bakan Bağış, OECD'nin bir diğer raporuna göre gelecek 6 yılda Türkiye'nin yıllık büyüme oranının yaklaşık yüzde 6,7 olacağını söyledi. ''Türkiye'nin AB üyeliği, AB'nin enerjiye erişimi için sürdürülebilir bir ekonomik ve güvenlik koridoru yaratacaktır'' diyen Bağış, Türkiye'nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dikkati çekti. Bağış, ''Türkiye'nin AB üyelik sürecinde karşılaştığı haksız muhalefet ve engellemelerin şaşırtıcı ve mantıksız olduğunu'' belirtti ve üyelik sürecinin ilerlemesi için 5 beklentilerinin bulunduğunu ifade ederek, bunları ''Hızlı ve yolunda giden müzakereler, PKK terörüne karşı ortak mücadele, üye ülke ve Gümrük Birliğinin parçası olarak vize muafiyeti, adil ve samimi bir Kıbrıs müzakere süreci ve AB zirvelerine Türk liderlerin ve başka aday ülkelerin katılımının sağlanması'' olarak sıraladı.