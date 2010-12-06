-BAĞIŞ: MAALESEF BİRİLERİ GENÇLERİMİZİ İSTİSMAR EDİYOR ANKARA (A.A) - 06.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''birilerinin gençleri istismar ettiğini, şiddete çekmeye çalıştığını'' söyledi. Finlandiya'nın bağımsızlığının 93. yıl dönümü dolayısıyla bu ülkenin Ankara Büyükelçisi Kirsti Eskelinen'in ev sahipliğinde Nurol Residence'da düzenlenen resepsiyona Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış ile Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu katıldı. Resepsiyonda büyükelçilerle uzun süre sohbet eden Egemen Bağış, basın mensuplarının soruları üzerine, bu görüşmelerinde AB süreciyle ilgili süreci değerlendirdiklerini söyledi. Çalışma Bakanlığı, Dış Ticaret ve Hazine müsteşarlıklarının ve ilgili ekonomik konseyin rekabet faslı üzerine çalıştıklarını ifade eden Bağış, bu gelişmeleri büyükelçiliklerle paylaştığını dile getirdi. Bağış, bir gazetecinin hafta sonu ''polis tarafından öğrencilere orantısız güç kullanıldığı ve ifade özgürlüğünün engellendiği'' iddialarıyla ilgili sorusu üzerine de şöyle konuştu: ''İfade özgürlüğü hepimizin özgürlüğü, 'yumurta atma özgürlüğü' diye bir özgürlük ben duymadım, küfretme özgürlüğünü ben AB standardı olarak bilmiyorum. Saldırma, ülkenin güvenliği için canlarını riske atmış polislerimize sopalarla yumurtalarla saldırmak herhangi bir özgürlüğün veyahut da herhangi bir uluslararası kuruluşun standartları içinde yer almıyor. Ben de bu tür olayları yaşadım biliyorsunuz. Gençlerin her zaman kendi görüşlerini açıklamalarına açık olan bir insanım. Kapımın onlara her zaman açık olduğunu söyledim. O yumurtaları atacaklarına getirseler, ben de sucuğu getirsem, beraber yumurtalı sucuk yapıp yiyip konuşsak bunları dedim ama malesef birileri bizim gençlerimizi istismar ediyor, birileri bizim gençlerimizi şiddete çekmeye çalışıyor. O gençlerin akıllarıyla vicdanlarıyla düşünüp bu ülkenin yöneticileriyle ülkeyi daha ileri götürmek için eğer bir fikirleri varsa, bu fikirleri paylaşmalarını daha doğru buluyorum.'' Bağış, bu doğrultuda geçen hafta üniversite öğrencilerine yönelik bir iletişim yarışması açtıklarını, bu yarışmada onların AB süreciyle ilgili hassasiyet ve varsa şikayetlerini eserlerine dökebileceklerini dile getirdi. Egemen Bağış, ''Hem biz onlardan yararlanalım hem de onların tavsiyelerini müzakere sürecinde kullanalım ama bunu şiddete dökmesinler, birbirlerini kırmasınlar. Bu ülkenin güvenliği için hayatlarını riske atan polislerimize, askerlerimize sopayla saldırmak, bu ülkenin gençlerine yakışmıyor'' diye konuştu. Polisin müdahalesinde aşırı güç kullanılıp kullanılmadığı yönündeki bir soruyu da Bağış, ''Polise karşı kullanılan şiddet, gerçekten aşırıydı arkadaşlar'' şeklinde yanıtladı. Egemen Bağış, Finlandiya'nın Türkiye'nin AB sürecine destek veren dost ve müttefik bir ülke olduğunu da belirterek, bu yüzden onların ulusal günlerine katılmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.