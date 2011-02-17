-BAĞIŞ: KILIÇDAROĞLU DAĞA ÇIKAR DİYE ENDİŞE EDİYORUM ANKARA (A.A) - 17.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Ana Muhalefet Partisi Genel Başkanı'nın Ergenekon'a üye olacağını ilan ettiğini" belirterek, "Allah muhafaza yolunu şaşırıp dağa çıkar diye endişe ediyorum" dedi. ABGS'deki makamında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağış, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Ergenekon'a üye olacağını ilan ettiğini" belirterek, "CHP'deki arkadaşların da kendisine mani olması gerektiğini düşünüyorum. Ama onlar da tabii hergün gaf üstüne gaf yapmaktan Sayın Genel Başkanlarıyla millet için proje üretmeye vakit bulamıyorlar" diye konuştu. Bağış, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) liderlerinin, hükümete verdikleri dış politika notlarıyla ilgili görüşünün sorulması üzerine şunları söyledi: "Türkiye'de karne notu vermeye hevesli siyasiler olduğunu gözlemliyoruz. Öğretmen olma hevesi içinde kalmış arkadaşlar için, BDP'de olsun, CHP Genel Başkanı Sayın Kılıçdaroğlu olsun, eğer böyle bir arzuları varsa, Milli Eğitim Bakanımız Nimet Hanım'dan rica edelim, öğretmen açığımıza da bir katkı olması açısından, bu arkadaşlara kadro versin. Arkadaşlar gidip öğretmenlik yapsınlar ve karne doldurma hedeflerini tatmin etsinler." "Bu ülkede siyasilerin karnelerini milletimiz sandıkta verir" diyen Bağış, vatandaşların sandığa gidip beğendikleri siyasileri ödüllendirme beğenmediklerini de cezalandırma şansına sahip olduklarını, hükümetin asıl karnelerinin 12 Haziran'da verileceğini söyledi. "Türkiye'nin son 8 yıl içinde kendi rekorlarını kırdığını, demokrasiye yapılan yatırımı, insanların yüksek standartlarda yaşaması için atılan adımları vatandaşların takdirle takip ettiğini" belirten Bağış, "Biz yoğun ve hummalı bir çalışma içindeyken, devamlı partilerinin kapatılmasından şikayetçi olan siyasilerin, parti kapatılmasını zorlaştıracak anayasa değişikliklerine karşı çıkan tutumlarını milletimiz unutmuş değil" dedi. Bağış, "Kim tarafından hangi amaçlarla güdüldüğü belli olmayan siyasi partilerin, bugün Türkiye'nin AB sürecine not vermeye kalkmaları abesle iştigaldir" diye konuştu. -ABD BÜYÜKELÇİSİNİN SÖZLERİ- Egemen Bağış, ABD Büyükelçisi Francis Ricciardione'nin sözleriyle ilgili olarak da ABD Büyükelçisinin Türkiye'de görevine yeni başladığını ve Türkiye'nin hassasiyetlerini algılaması için henüz erken olduğunu kaydetti. Bağış, "Dünyanın hiçbir yerinde basın mensubu olmak kimseye suç işleme özgürlüğünü vermiyor. Birisi suçsuz yere gözaltına alındıysa zaten onun hukuki sonuçları alınacaktır" diye konuştu. "Türkiye'de yargı bağımsızdır" diyen Bağış, "Büyükelçinin kendi ülkesinde de gözaltına alınan, haber kaynağını açıklamadığı için hapis yatan gazeteciler olduğunu" belirtti. Egemen Bağış, "Biraz sabırlı olursak bu arkadaşların neden gözaltına alındıklarını iddianameden okuyup öğreneceğiz. Ben de merak ediyorum neden olduğunu" dedi. Avrupa'da vizesiz dolaşım hakkıyla ilgili olarak Bağış, Avrupa'daki ekonomik buhranın yarattığı olumsuzluk rüzgarının siyasileri etkilediğini belirterek, "70 milyon Türkün AB kapısına yığılacağı intibasını oluşturmaya çalışan çarpık zihniyetlerin olduğunu" kaydetti. Avrupa Birliği'nin İç İşlerinden Sorumlu Komiseri Cecilia Malmstrom'un, AB zirvesinde, Türkiye'ye vize muafiyet işlemlerinin başlaması için öneri sunmayı planladığını kendileriyle paylaştığını belirten Bağış, "AB İçişleri ve Adalet Bakanlarının bu zirvede nasıl bir karar alacaklarını bilemiyoruz, ama bu önemli bir başlangıçtır, bu sürecin yakın takipçisi olacağız" diye konuştu.