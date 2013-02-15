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Bağış: Kıbrıs sorununu Vatikan gibi çözelim

Egemen Bağış, "Nasıl ki Kardinaller odaya kapanıp çözüm bulmadan çıkmıyorsa biz de öyle yapalım" dedi

15 Şubat 2013 15:38

AB Bakanı Egemen Bağış, Vatikan'daki papa seçimlerini örnek göstererek "KKTC, Güney Kıbrıs Yönetimi, Türkiye ve Yunanistan birlikte kapanalım ve Kıbrıs sorununu çözmeden çıkmayalım" dedi.

Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu toplantısında konuşan Bağış, "Nasıl ki Kardinaller odaya kapanıp çözüm bulmadan çıkmıyorsa biz de öyle yapalım" dedi.

Bağış, "Ama bugüne kadarki bütün çözüm önerilerini reddeden tarafın şimdi gelip bize çözümsüzlüğün hesabını sorması gerçekten trajikomik" sözleri ile de tepki gösterdi.

Yunan parlamenter Maria Koppa'nın, Başbakan'ın Yunanistan'daki PKK kamplarına yönelik ifadesini sorması üzerine de bağış, Öcalan'ın yakalanma sürecini hatırlattı "Bu kendi başına zaten geçmiş dönemde Yunanistan'ın tavrını ortaya koymaktadır. " dedi.

Yarın Yunanistan'ın yeni dışişleri bakanı Avramopulos'un Ankara'da olacağını 5 Mart'ta da Başbakan Samaras'ın geleceğini söyledi. " Bunlar konuşulacaktır" mesajını verdi.

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