-Bağış: Karar Türkiye'nin insani değerlere verdiği önemin bir göstergesidir VİLNİUS (A.A) - 13.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gökçeada'da Rumlara ilkokul açma izni verilmesine ilişkin, "Bu karar Türkiye'nin insani değerlere verdiği önemin bir göstergesidir" dedi. Bağış, Gökçeada'da Rum okulu açılması için izin verilmesi konusunda, kararın son derece yerinde bir karar olduğunu söyledi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın "tarihi bir karara" imza attığını kaydeden Bağış, sadece Türkiye'de değil, dünyanın dört bir tarafına yayılmış Rum vatandaşları nezdinde de bu kararın heyecana vesile olduğuna inandığını belirtti. Bağış, şöyle konuştu: "Bu hiçbir şekilde bir ulufe değildir. Bu onların hakkı olan bir şeydir. Orada kendi çocuklarının eğitimi için ihtiyaç duydukları okulun açılmasıdır. Ama böylesine mantıklı bir kararın alınması için bile Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cesur tutumu, Başbakan Yardımcımız Bülent Arınç'ın ve Milli Eğitim Bakanımız Ömer Dinçer'in ortaya koyduğu kararlılık gerekmiştir. Sonuçta Rum vatandaşlarımız da bu ülkenin eşit vatandaşlarıdır. Anayasamız bütün vatandaşlarımıza eşit yaklaşılmasını gerektirmektedir. Bu karar Türkiye'nin insani değerlere verdiği önemin bir göstergesidir. Ümit ediyorum ki bu, şu anda Avrupa'da bazı çelişkiler yaşayan bir takım ülkelere de önemli bir ilham kaynağı olacaktır. Aynı zamanda Yunanistan'da yaşayan Müslüman azınlığın Batı Trakya'daki Türk kardeşlerimizin sorunlarının çözülmesi için oradaki yetkilileri biraz daha teşvik edici olacaktır. Ama hepsinden önemlisi ifade özgürlüğünü kısıtlamaya çalışan Fransa gibi ülkelerin belki düştükleri hatadan kurtulmaları için de bu bir vesile olacaktır diye ümit etmek istiyorum."