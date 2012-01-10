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Dünya

Bağış Karadağ'da PODGORİCA (A.A)

10 Ocak 2012 00:20

-Bağış Karadağ'da  PODGORİCA (A.A) - 09.01.2011 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Karadağ'ın başkenti Podgorica'ya geldi. Uluslararası Podgorica Havaalanı'na özel uçakla gelen Bakan Bağış, burada Türkiye'nin Podgorica Büyükelçisi Emine Birgen Keşoğlu, Karadağ TİKA Koordinatörü Tuncay Çakmak ve diğer ilgililer tarafından karşılandı. Podgorica ziyareti kapsamında yarın Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç tarafından kabul edilecek Bakan Bağış, Karadağ Dışişleri ve Avrupa Entegrasyonları Bakanı Milan Roçen ve Başbakan Yardımcısı Duşko Markoviç ile görüşecek. ''Karadağ'ın Avrupa Hareketi'' sivil toplum örgütünün ev sahipliğinde düzenlenecek konferansta konuşma yapacak Bakan Bağış ayrıca, Karadağ Devlet Bakanı Rafet Husoviç, Meclis Başkan Yardımcısı Rifat Rastoder, İslam Birliği Başkanı Rifat Feyziç ve Karadağ'ın AB nezdinde Başmüzakerecisi Aleksandar Pejoviç ile görüşme yapacak.

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