-BAĞIŞ: İRAN'DA MCDONALDS AÇIN KOPENHAG (A.A) - 07.12.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Eğer İran da takımın bir üyesi olsun istiyorsanız, mesela McDonalds açmaya çalışın, filmlerle, müzik yoluyla bu ülkeyi kazanmaya çalışın'' tavsiyesinde bulundu. Bağış, Kopenhag'daki temasları çerçevesinde Danimarka Avrupa Hareketi tarafından düzenlenen konferansa katılarak, ağırlıklı olarak Türkiye'nin AB üyelik sürecini anlattı ve soruları yanıtladı. AB ile süreçte gelinen nokta ile bilgi veren Bağış, bazı AB ülkelerinin Türkiye'ye karşı hala önyargılı olduğunu belirterek, ''Bilim adamı Einstein'in dediği gibi, bazen önyargıları yok etmenin atomu parçalamaktan daha zor olduğunu" kaydetti. Bağış, Türkiye'nin AB için bir yük değil, katkı getirici olduğunu söyleyerek, bunun AB ilerleme raporlarıyla da saptandığını kaydetti. Bağış, Türkiye'nin kendi iç çalışmalarını yaparak ve mevzuatlarını uyumlaştırarak, 2014 yılında AB'ye üye olmaya hazır hale geleceğini de bildirdi. Türkiye'nin açması gereken fasılların bazılarının bloke edilmesine karşın yapılan bütün bu çalışmalarla Türkiye'nin kendi standartlarının yükseldiğini belirten Bağış, bunun da sürecin fasıl açmaktan daha önemli olduğunu gösterdiğini bildirdi. Türk ekonomisinin gücüne ilişkin rakamlar veren Bağış, enerji kaynaklarına ulaşım açısından da Türkiye'nin kritik bir konumda bulunduğunu anımsatarak, ancak buna rağmen enerji faslının Rumların itirazı nedeniyle hala açılamadığını kaydetti. Bir katılımcının Kıbrıs'taki Türk askerlerinin çekilmesinin gündemde olup olmadığını sormasına karşılık Bağış, Annan planı kabul edilseydi öngörüldüğü üzere 5 yıl sonunda, yani bu yıl askerlerin büyük bir bölümünün çekilmiş olacağını, ancak bilindiği üzere bu planın Rumların kendileri tarafından reddedildiğini kaydetti. BM'de İran'a yaptırımlarla ilgili tasarının Türkiye tarafından reddedilmesine ilişkin soru üzerine de Bağış, nükleer silaha sahip bir İran görmeyi Türkiye'nin de istemediğini, ancak yaptırımların faydalı olacağına da inanmadığını kaydetti. Yaptırımların işe yaramadığına işaret eden Bağış, "Eğer İran da takımın bir üyesi olsun istiyorsanız, mesela McDonalds açmaya çalışın, filmlerle, müzik yoluyla bu ülkeyi kazanmaya çalışın'' tavsiyesinde bulundu. Bağış, yaptırım uygulamanın İran'ı daha çok izole edeceğini, araya duvarlar öreceğini ifade ederek, buna karşılık diyalog yoluna gidilirse sorunun çözümlenebileceğini bildirdi. Bakan Bağış, İran'ın zengin doğalgaz yataklarına sahip olduğunu ve bu gazı da satmak zorunda olduğunu, AB'nin de bu gaza ihtiyacı olduğunu hatırlatarak, iki taraf arasında bu alanda işbirliği için büyük bir potansiyel bulunduğunu, yaptırımların hiçbir zaman başarılı olmadığını, geçmişte Libya'ya da uygulandığını, ancak sonuç alınamadığını bildirdi.