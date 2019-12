-Bağış: Her zaman dialoğa inandık PRAG (A.A) - 02.12.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İranlı bir yetkilinin Türkiye'deki NATO tesislerine ilişkin açıklamasıyla ilgili, her zaman diyaloğa inandıklarını ifade ederek, sıkıntılar ve farklı konular üzerindeki farklı görüşlerin çok dürüstçe tartışılması gerektiğini söyledi. Bağış, Dışişleri Bakanlığında, Çek Cumhuriyeti Başbakan Birinci Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kadrel Schwarzenberg ile heyetler arası görüşmelere katıldı ve ortak basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında, AB üyesi 11 ülkenin dışişleri bakanları tarafından Türkiye'nin AB müzakerelerine destek vermek için dün yayımlanan makalede Schwarzenberg'in de imzasının bulunduğunu hatırlatan Bağış, bu makalenin Türk vatandaşlarının AB üyesi olma arzularında yalnız olmadığını gösterdiğini ve bundan dolayı da makaleyi yazanlara minnettar olduğunu söyledi. -İran- Bir basın mensubunun, İranlı bir yetkilinin Türkiye'deki NATO tesisleri hakkındaki açıklamalarına ilişkin sorusu üzerine Bakan Bağış, dünyadaki en eski sınırın Türkiye ve İran arasındaki sınır olduğunu hatırlattı. Bağış, "Uzun tarihimiz boyunca birbirimize saygı duymayı öğrendik" dedi. İranlıların çok zeki bir millet olduğunu ve 2000 yıldan beri kendi ülkeleri bulunduğunu ifade eden Bağış, "Her zaman diyaloğa inandık. Sıkıntılar ve farklı konular üzerindeki farklı görüşler çok dürüstçe tartışılmalı. Yapmaya çalıştığımız bu" diye konuştu. Dünyada yeterince çatışma ve her çeşit savaş yaşandığını vurgulayan Bakan Bağış, "Ben dünyanın bu kısmının daha fazla diplomasiye ihtiyaç duyduğunu düşünüyorum ve bunu masaya getirmeye çalışıyoruz" dedi. İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade, ABD ve İsrail'in saldırısına uğramaları halinde NATO'nun Türkiye'deki füze kalkanını hedef alacaklarını söylemişti.