-BAĞIŞ: HACI BEKTAŞ VELİ, BUGÜN DE BİZE KILAVUZLUK ETMEKTEDİR ANKARA (A.A) - 16.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, "Öğretisinin temelinde hoşgörü ve insan sevgisi bulunan Hacı Bektaş Veli bugün de bize kılavuzluk etmektedir" dedi. Bağış, Hacı Bektaş Veli'yi anma günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, Hacı Bektaş Veli'nin Anadolu kültürünün ve Türk düşünce dünyasının en önemli şahsiyetlerinden biri olduğunu belirtti. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Hoca Ahmet Yesevi'ye, Hacı Bayram Veli'ye, Hacı Bektaş Veli'ye, Şeyh Edebali'ye, Ahi Evran'a kulak vermeyen bir Türkiye ruhsuz kalır, köksüz kalır, maneviyatsız kalır" sözlerini anımsatan Bağış, "Hacı Bektaş Veli'nin, bazılarının iddia ettiği gibi sadece bir kesimin değil tüm Türkiye'nin değeri olduğunu" kaydetti. Farklı din, etnik köken ve kültürel grubun bu topraklarda yüzyıllarca bir arada kardeşçe yaşamasında, insanın ve adaletin kutsallığına önem veren Hacı Bektaş Veli öğretisinin önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bağış, "Öğretisinin temelinde hoşgörü ve insan sevgisi bulunan Hacı Bektaş Veli, bugün de bize kılavuzluk etmektedir" ifadelerini kullandı. Bağış, mesajında şunları kaydetti: "Bugün Avrupa Birliği katılım sürecinin eşlik ettiği bir toplumsal dönüşüm sürecinden geçiyoruz. Daha demokratik, daha hoşgörülü bir Türkiye'ye kavuşurken, farklılıklarımızın zenginlik olarak algılanabilmesi için, her birimizin bir diğerine saygı ve hoşgörüyle yaklaşabilmesi için belki de en çok Hacı Bektaş Veli'nin fikirlerine ihtiyaç duymaktayız. Hükümet olarak biz de, farklılıkları bir arada kardeşçe yaşatmayı hedefleyen demokratik açılım süreci olsun, insanımızın özgürlüklerini genişleten anayasa değişikliği paketi olsun aslında Hacı Bektaş Veli'nin 'Bir olalım, iri olalım, diri olalım' sözünden ilham alıyoruz. Ülkemizin önemli bir demokrasi sınavından geçtiği şu günlerde Hacı Bektaş Veli'nin öğretilerini daha iyi anlamaya ve hayata geçirmeye ihtiyacımız olduğu inancımı yineliyor, bu büyük mutasavvıf ve düşünürü rahmetle anıyorum."