-BAĞIŞ: ''GALATASARAY'A HAKSIZLIK OLUR" ANKARA (A.A) - 18.01.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Twitter'ın bireysel bir sosyal mecra olduğunu, orada yazılan şeylerin o bireyin dışında kimseyi bağlamaması gerektiğini belirterek, "Sayın Başbakan Yardımcımız Cemil Çiçek'in güzel bir lafı var, 'Bu Twitter cıvıtır' diye. Ama bu insanların sanki hedef tahtasına konması, birileri tarafından istismar edilmesi de çok enteresan" dedi. 2010 ABGS Genç Çevirmenler Yarışması'nda İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinde dereceye giren öğrencileri kabul ederek, onlara plaketlerini sunan Bağış, basın mensuplarının Türk Telekom Arena'nın açılışında yaşananlara ilişkin sorularını yanıtladı. Bakan Bağış, Telekom Arena'nın açılışında yaşananların çok üzücü olduğunu belirterek, ''Burada yaşananlar doğru olaylar değil. Ama bunları bütün Galatasaray camiasına atfetmek de haksızlık olur'' dedi. Bağış, orada gözden kaçan bir gerçek olduğunu belirterek, sadece Galatasaray ya da İstanbul'un değil bütün Türkiye'nin önemli bir tesise kavuştuğunu, herkesin gurur duyacağı, yabancı takımları ağırlarken göğsünün kabaracağı bir tesise kavuşulduğunu kaydetti. Egemen Bağış, bu tesisin yapılma sürecini yakından takip ettiğini hatırlatarak, eski başkan Özhan Canaydın'ın bu tesis için Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a geldiği zaman buna karşı direnç bulunduğunu, projenin en az 5 kere durma noktasına geldiğini, Erdoğan'ın bizzat devreye girerek projenin gerçekleşmesi için kararlılığını ortaya koyduğunu kaydetti. Başbakanlık Toplu Konut İdare Başkanlığının, projenin gerçekleşmesi için riskler alarak olağanüstü bir performans gösterdiğini da söyleyen Bağış, ortaya Türkiye için önemli bir kazanç çıktığını kaydetti. "Bu mutlu günümüzü birileri organize bir takım çabalarla, fitnelerle istismar etmek istedi. Yani eminim ki gerçek taraftarlar o gün orada yaşanan olaylardan mutsuzlar'' diyen Bağış, Galatasaray Başkanı Adnan Polat başta olmak üzere, Galatasaray camiasının gerçek mensuplarının bu süreçte üzüldüğünü ama sadece Galatasaraylıların değil, aynı zamanda diğer takımların taraftarlarının ve spora gönül vermiş herkesin de üzüldüğünü bildirdi. Bakan Bağış, artık öne bakmak durumunda olunduğunu söyleyerek, "Bu olayları çok da fazla gündemde tutmanın kimseye hayrı yok. Türkiye büyük bir ülkedir, bunu rahatlıkla aşar. Herkesin bilmesi gereken şey, Sayın Başbakan'ın kararlılığı, desteği ve azmi ile Türkiye gerçekten Avrupa standartları üstünde bir tesise kavuşmuştur" dedi. Tartışmalar sırasında AB Genel Sekreterliği'nden bir müşavirin sosyal paylaşım sitesi Twitter'a yazdığı sözlerin Galatasaraylıları incittiğinin hatırlatılması üzerine Bakan Bağış şunları kaydetti: "Herbirinizin Twitter'da hesabı var. Sizlerin bazı yazdıklarınızı ben de takip ediyorum. Sizin yazdığınız bazı cümleler nasıl kurumlarınız tarafından üstlenilmiyorsa benim personelimden herhangi birinin de sosyal bir ortamda şahsi fikirlerini dile getirmesi ne kurumu bağlar ne de o kurumdan sorumlu olan bakan olarak beni bağlar." Bağış, sözkonusu müşavirin çok koyu bir Galatasaray taraftarı olduğuna da dikkati çekerek, müşavirin, "kendi takımının yeni stadında saygı duyduğu bir lidere gösterilen vefasızlığa karşı o andaki hislerini birçok insan gibi dile getiren bir cümle yazdığını, sonra bu cümle ile haddini aştığının farkına vararak kendi camiasından özür dilediğini, hatta bununla da yetinmeyerek hesabını kapattığını" anlattı. Bağış, daha sonra şöyle konuştu: "Sayın Başbakan Yardımcımız Cemil Çiçek'in güzel bir lafı var, 'Bu Twitter cıvıtır' diye. Ama bu insanların sanki hedef tahtasına konması, birileri tarafından istismar edilmesi de çok enteresan. Dün akşam ben de Twitter'da birşey öğrendim, ona da büyük şaşkınlık içinde vakıf oldum. Kimileri Sayın Başbakanımızın stada gelmesinden yarım saat önce twit mesajı atmış, 'Başbakan geldi, ıslıklandı' diye. Sanki kendilerini Nostradamus yerine koyup bilgi vermişler. O daha enteresan. Demek ki burada organize işler var ve birileri sabredememiş. Bunu yapan insanlar da bu ülkede birçok kişinin takip ettiği insanlar. Ama Twitter bireysel bir sosyal mecradır, orada yazılan şeylerin o bireyin dışında kimseyi bağlamaması gerekir. O birey de özür dilemiştir, hatasını farkettiğini çok açık şekilde ortaya koymuştur." ÖĞRENCİLERE PLAKETLERİNİ SUNDU ABGS'de bu yıl ilk kez düzenlenen yarışmanın bundan sonra her yıl yapılacağını belirten Bağış, Türkiye AB'ye üye olduktan sonra Türkçenin AB'nin resmi dillerinden birisi olacağını, dolayısıyla çevirmenlere çok ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Bağış, ABGS olarak Çeviri Eşgüdüm Başkanlığı kurduklarını, 120 bin sayfalık AB Müktesebatı'nın çevrilmesi için önemli adımlar atıldığını söyleyerek, genç nüfusun eğitimine de çok önem verdiklerini bildirdi. Bağış, çeviri konusunda toplumu kucaklayacak bir proje için harekete geçtiklerini ve bu yarışma projesinin ortaya çıktığını belirterek, yarışmada derece alanların önce Brüksel'de staj yapacaklarını, döndükten sonra da 3 tanesinin ulusal bir gazetede 1 ay staj yapacağını kaydetti. "Türkiye artık daha özgüvenli bir ülke" diyen Bağış, 26 Ocakta kendisinin de Brüksel'de olacağını, Avrupa Parlamentosu'ndaki Türkiye'nin Dostları Grubu'nun bir toplantısına katılacağını belirtti.