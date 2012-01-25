-Bağış: Fransızlar harekete geçmeli ANKARA (A.A) - 25.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Fransa'da kabul edilen tasarının Fransız ihtilalinin değerlerine, Fransız Anayasası'na, Fransız Cumhuriyeti'ne ve Fransa'nın kurucuları arasında yer aldığı AB'nin değerlerine aykırı olduğunu gören insanların bir araya gelerek, bu tasarıyı Fransız anayasa mahkemesine taşımalarını beklediklerini söyledi. Davos'ta düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'na katılan Bağış, TRT Haber'de, Fransa Senatosu tarafından kabul edilen 1915 olaylarıyla ile ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa tasarısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Tasarının Türkiye ve Ermenistan ile çok alakalı olmadığını kaydeden Bağış, "Bu tasarı Fransa'nın içindeki bir iç siyasi istismar çabasıdır. Bu yasanın amacı oradaki seçimlere yönelik bir oy devşirme kampanyasıdır. Ama buna Türkiye'nin alet edilmiş olması, buna komşumuz Ermenistan'ın alet edilmiş olması, tarihin alet edilmiş olması daha da acı vermektedir" dedi. Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu ve çağrısını da değerlendiren Bağış, bu çağrının Sarkozy'nin yaptığı hatayı anlamaya başladığı yönünde değerlendirilebileceğini söyledi. Bağış şöyle konuştu: "Bizim beklentimiz, Fransa'daki akıl ve mantık sahibi insanların, özellikle Fransız senatörleri içerisinde bu tasarının Fransız ihtilalinin değerlerine, Fransız Anayasası'na, Fransız Cumhuriyeti'ne ve Fransa'nın kurucuları arasında yer aldığı AB'nin değerlerine aykırı olduğunu gören insanların bir araya gelip bu tasarıyı Fransız anayasa mahkemesine taşımaları ve bu yasanın orada yürürlükten kaldırılmasına yönelik yargı kararının çıkmasıdır. Sabırla onu bekliyoruz." Türkiye'de bütün toplum kesimlerinin iktidarıyla muhalefetiyle, bu tasarıya karşı tek yumruk olduğunun görüldüğünü kaydeden Bağış, bunda Fransız siyasilerinin alması gereken önemli mesajlar olduğunu söyledi. -Yeni Avrupa- Egemen Bağış, "Yeni Avrupa"nın Türkiyesiz olamayacağını da belirterek, Avrupa'nın karşı karşıya kaldığı krizler önünde anahtar ülkenin en başta Türkiye olduğunu ifade etti. "Türkiyeli bir Avrupa bu krizi zaten yaşamazdı" diyen Bağış, bu krizden kurtulmanın en önemli yollarından birinin de Türkiye'yi "hak ettiği saygıyla AB'nin içinde hak ettiği yere" taşımak olduğunu söyledi. Davos'ta siyasi ve ekonomik çevrelerden önemli temaslarının olacağını belirten Bağış, Türkiye'nin Avrupa için taşıdığı önemi bu temaslarında da anlatmaya devam edeceğini vurguladı. Bağış, 4-6 Haziran arasında İstanbul'da Davos organizatörlerinin ev sahipliği, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bir zirve düzenleneceğini ve bu zirvede önemli katılımcıların olacağını da sözlerine ekledi.