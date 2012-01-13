-Bağış: ''Fransa'nın insanlık notu da düştü'' ANKARA (A.A) - 13.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Danimarka'da görülen Roj TV davasına ilişkin, ''Danimarka, maalesef bizi üzdü'' dedi. Bugün TV'de Murat Birsel'in programına konuk olan Egemen Bağış, Yunanistan seyahatine dair izlenimlerini aktardı. ''Yunanistan'da devletin fakirliği söz konusu, halkın fakir olduğunu düşünmüyorum'' diyen Bağış, Yunanistan'a vizelerin kalkmasının önünde, bu ülkenin Schengen bölgesinde olmasından dolayı yetkilerini AB'ye devretmesi sebebiyle engeller bulunduğunu ifade etti. Egemen Bağış, ''Yunanistan, Türkiye ile vizelerin kalkmasını çok istiyor. AB nezninde girişimlerde bulunuyorlar. Umuyoruz ileride Yunanistan'a da vize uygulaması kalkar'' dedi. Bağış, Danimarka'daki Roj TV davasına ilşkin, ''Bağımsız yargıya kendi ülkemizde karışamadığımız gibi, bir başka ülkenin yargısına karışma hakkımız da bulunmuyor. Fakat Danimarka, PKK'nın bir terör örgütü olduğunu kabul ettikten ve Roj TV'nin de bu terör örgütünün ekonomik imkanlarıyla kurulmuş bir yayın organı olduğunu tescil ettikten sonra, kanalı kapatma yetkisinin olmadığını söylemesi bizleri son derece üzmüştür'' diye konuştu. NATO Genel Sekreterliğini yürüten kişinin eski Danimarka Başbakanı Anders Fogh Rasmussen olduğuna atıfta bulunan Bakan Bağış, ''NATO'nun bir üye ülkesi, diğer bir üye ülkesinin vatandaşlarının hayatına kasteden bir terör örgütünü görmemezlikten geliyor. Bu, kabul edebilebilir değil'' dedi. Standard and Poors'un Fransa'nın kredi notunu düşürdüğünün hatırlatılması üzerine Bağış, ''Fransa'nın sadece kredi notu değil insanlık notu da düştü'' diyerek ''1915 Olayları''na ilişkin yasa teklifinin Fransa açısından üyesi olduğu AB ve kendi öz değerlerine ters düşen bir durum olduğunu belirtti. Terör sorunuyla alakalı olarak çok ciddi bir mücadele içerisinde olunduğunu vurgulayan Bakan Bağış, ''PKK sadece bir terör örgütü değil, aynı zamanda Avrupa'nın en geniş uyuşturucu ve insan kaçakçılığı ağına sahip bir rant şebekesidir'' dedi. ''Bu ülkede yaşayan 74 milyon vatandaşımızın güvencesi ne silah, ne de başka bir şeydir, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'dir'' diyen AB Bakanı, Kemal Burkay'ın, ''Kürtler için silah, sigorta değil engeldir'' cümlesini hatırlatarak, ''Ülkemizde, Kemal Burkay gibi Türkiye'nin bütünlüğünü düşünen Kürt aydınlara ihtiyacımız var'' diye konuştu. Yeni anayasa çalışmalarına değinen Bağış, ''Her partiden dörder temsilcinin bulunduğu adil ve özgüveni yüksek bir uzlaşı komisyonu kuruldu. Türkiye'nin menfaatine olacak bir anayasa oluşturma hedefindeyiz'' dedi.