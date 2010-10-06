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Dünya

BAĞIŞ, FATİH AKIN İLE GÖRÜŞTÜ BERLİN (A.A)

06 Ekim 2010 21:36

-BAĞIŞ, FATİH AKIN İLE GÖRÜŞTÜ BERLİN (A.A) - 06.10.2010 - Türkiye'nin AB sürecine ilişkin temaslarda bulunmak amacıyla Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türk kökenli yönetmen Fatih Akın ile görüştü. Bakan Bağış, Intercontinental otelinde yapılan görüşme sırasında Akın'ı Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff'tan aldığı Liyakat Nişanından dolayı tebrik ederek, kendisine çinili bir gümüş tabak ve bir mektup takdim etti. Akın'ın Almanya'daki en iyi uyum örneklerinden biri olduğunu belirten Bağış, Akın'ın ülkede yaşayan herkes için bir örnek teşkil ettiğini ve Akın gibi örneklerin çoğalması için çaba harcanılması gerektiğini söyledi. Bağış, Akın ile cuma akşamı oynanacak Almanya-Türkiye milli maçı hakkında da sohbet etti. Bağış'ın, "Sen burada büyümüş bir Türksün. Hangi takımı tutuyorsun?" şeklindeki sorusuna karşılık, Akın "Tabii ki Türkiye" yanıtını verdi. Sohbet sırasında Sümela Manastırı ve Akdamar'da düzenlenen ayinlere de değinen Bakan Bağış, burada düzenlenen ayinlerden çok kendisini en fazla mutlu eden şeyin, bölge halkının Hristiyanlara gösterdiği büyük ilgi ve misafirperverlik olduğunu kaydetti. Bakan Bağış'a film çalışmalarının yanı sıra Almanların Türkiye'ye bakış açısını da anlatan Akın, Türkiye'deki gelişmeleri izlediğini ve yaşanan büyük gelişmelerden mutluluk duyduğunu söyledi. Türk sinemasını çok güçlü bulduğunu ve her gün bir film izlemeye çalıştığını ifade eden Akın, Hamburg'da yaşayan boks menajeri Ahmet Öner'in hayatını konu alan bir senaryo yazdığını sözlerine ekledi.

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