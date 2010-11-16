T24 LogoT24 Logo
Dünya

BAĞIŞ ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ BRÜKSEL (A.A)

16 Kasım 2010 22:42

-BAĞIŞ ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ BRÜKSEL (A.A) - 16.11.2010 - Devlet bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Brüksel'deki merkezinde Belçikalı Türklerle bayramlaştı. Burada yaptığı kısa konuşmada dini özgürlüklerin önemini vurgulayan Bağış, yüzlerce camiye ev sahipliği yapan Belçika'ya teşekkür ederken, Atina'da cami izni vermeyen Yunanistan'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Dün gece geç saatlerde Atina'dan Brüksel'e hareket ederek bayram namazını Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Camii'nde kılan Bağış, şöyle konuştu: ''Gönül isterdi ki, dün akşam geç saatlerde Atina'dan uçmak zorunda kalmayalım, bu sabah bayram namazını Atina'da kılıp öyle gelelim. Ama Atina'da, AB üyesi bir ülkenin başkentinde, yüzbinlerce Müslüman vatandaşı olan bir ülkenin başkentinde cami olmadığı için, biz geceden brüksel'e gelmeyi tercih ettik. Çok şükür, yüzlerce cami ve mescidin bulunduğu bu ülkede sizler inançlarınızı, değerlerinizi çok geniş özgürlükler içinde yaşayabiliyorsunuz." Egemen Bağış, konuşmasında, Türkiye'de de farklı dini gruplarının inançlarının gereğini artık çok rahatlıkla yerine getirebildiğine dikkat çekti. Bağış, Belçika Diyanet Vakfı'nın Afrika ülkelerine binlerce kurban göndermesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bayramlaşma merasimine Brüksel Bölge Hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı da katıldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kayseri'de yolcu otobüsü devrildi 23 yaralı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Erdoğan'dan İmamoğlu'na Kanal İstanbul tehdidi...

2020 için asgari ücret net 2 bin 324,7 TL olarak...

Türk-İş temsilcisi asgari ücretin açıklandığı toplantıyı terk etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24