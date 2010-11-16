-BAĞIŞ ELEŞTİRİLERİNİ SÜRDÜRDÜ BRÜKSEL (A.A) - 16.11.2010 - Devlet bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye Diyanet Vakfı'nın Brüksel'deki merkezinde Belçikalı Türklerle bayramlaştı. Burada yaptığı kısa konuşmada dini özgürlüklerin önemini vurgulayan Bağış, yüzlerce camiye ev sahipliği yapan Belçika'ya teşekkür ederken, Atina'da cami izni vermeyen Yunanistan'a yönelik eleştirilerini sürdürdü. Dün gece geç saatlerde Atina'dan Brüksel'e hareket ederek bayram namazını Türkiye Diyanet Vakfı Fatih Camii'nde kılan Bağış, şöyle konuştu: ''Gönül isterdi ki, dün akşam geç saatlerde Atina'dan uçmak zorunda kalmayalım, bu sabah bayram namazını Atina'da kılıp öyle gelelim. Ama Atina'da, AB üyesi bir ülkenin başkentinde, yüzbinlerce Müslüman vatandaşı olan bir ülkenin başkentinde cami olmadığı için, biz geceden brüksel'e gelmeyi tercih ettik. Çok şükür, yüzlerce cami ve mescidin bulunduğu bu ülkede sizler inançlarınızı, değerlerinizi çok geniş özgürlükler içinde yaşayabiliyorsunuz." Egemen Bağış, konuşmasında, Türkiye'de de farklı dini gruplarının inançlarının gereğini artık çok rahatlıkla yerine getirebildiğine dikkat çekti. Bağış, Belçika Diyanet Vakfı'nın Afrika ülkelerine binlerce kurban göndermesinden duyduğu memnuniyeti de dile getirdi. Bayramlaşma merasimine Brüksel Bölge Hükümeti Devlet Bakanı Emir Kır ve Türkiye'nin Brüksel Büyükelçisi Murat Ersavcı da katıldı.