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Bağış: Dink davasında yargıya bir fırsat verin

Egemen Bağış, gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında temyiz sürecinin beklenmesi gerektiğini belirterek, "Yargımıza bir fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.

19 Ocak 2012 02:00

T24 - Başmüzakereci Egemen Bağış, gazeteci Hrant Dink cinayeti davasında temyiz sürecinin beklenmesi gerektiğini belirterek, "Yargımıza bir fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum" dedi.
 

 
AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Almanya'nın Ankara Büyükelçisi Eberhard Pohl'u makamında kabul etti.


Bağış, Dink cinayeti davasındaki karar hakkındaki bir soru üzerine, kamu vicdanındaki rahatsızlık ile ilgili olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da aynı hassasiyeti vurguladıklarını hatırlattı.


Avrupa Birliği'nden de bu konuda çağrılar geldiğini ifade eden Bağış, "Yargımıza bir fırsat verilmesi gerektiğine inanıyorum. Yargımızın daha temyiz süreci var. Bu işin Yargıtay süreci var. Onu bir görelim. Ondan sonra neticeyi birlikte değerlendirelim" dedi.


Henüz bir netice almak için çok erken olduğunun altını çizen ve AB Komisyonu'nun da dava ile ilgili talepte bulunduğunu kaydeden Bağış, şöyle konuştu:


"Ama gönül isterdi ki Roj TV ile ilgili olarak da Danimarka'ya benzer bir talepte bulunsunlar. Çünkü Danimarka mahkemeleri de Roj TV'nin bir terör örgütünün borazanı olduğunu tescil etti. Roj TV'nin PKK fonlarıyla yönetildiğini kabul etti, ama kapatmadı. Buradaki tezadı da AB'nin görmesi gerekirdi.


Böyle 'dediğimi yap, yaptığımı yapma' zihniyetiyle AB maalesef kredibilite kaybına uğruyor. Ama Türkiye'nin kendi iç dinamikleri açısından Hrant Dink bu ülkenin vatandaşıdır. Katledilmiştir ve bu soruşturma kapsamında ortaya çıkan delillerle ilgili olarak davanın üst düzey yetkilileri bile 'örgüt yoktur diyemem, delil yok' diyor. O zaman delillerin bulunması için daha sıkı bir çalışma, işbirliği gerekiyor ve Yargıtay'ın bu davayı nasıl ele alacağı da çok önemlidir. Ona bir fırsat tanımayı daha doğru buluyorum.”

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