-Bağış demokrasiyi işaret etti DAVOS (A.A) - 25.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupalılardan ekonomik krizden çıkmak için Türkiye gibi demokrasiye yatırım yapmalarını istedi. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nun ''Avrupa'da Yeni Bağlam'' oturumunda konuşan Bağış, küresel ekonomik krizin köklü ekonomik yapıları ve güç dengelerini yeniden şekillendirdiğini anlatarak, ''Daha da dramatik olan ekonomik krizin siyasi krize dönüşmüş olmasıdır'' dedi. Geçen yıl Yunanistan ve İtalya'da seçilmiş hükümetlerin yerlerini teknokratlara devretmesini örnek gösteren Bağış, ''Son günlerde AB'nin, üyelerini etkileyen ekonomik krizin üstesinden gelip gelemeyeceği büyük bir soru işareti olarak görülüyor. Daha da büyük soru şu olmalı: AB ekonomik açıklarla mücadele ederken demokrasi açığını meşru mu görüyor? Ekonomi ve demokrasi arasında denge sağlayıp sağlayamayacağı AB için yakın gelecekte gerçek bir test olacak'' diye konuştu. Ekonomik krizleri aşmada tek meşru ve etkin aracın gerçek demokrasi olduğunu vurgulayan Bağış, Türkiye'nin 2001 yılında yaşadığı ağır ekonomik krizi hatırlatarak, ''Biz ekonomik krizden demokrasiye yatırım yaparak çıktık, siz de aynısını yapın'' tavsiyesinde bulundu. Avrupalılardan bu şekilde Türkiye tecrübesinden ilham almaları çağrısında bulunan Bağış, 9 yıldır iktidarda olan AK Parti hükümetinin siyasi istikrarın da yardımıyla Türkiye'ye büyük ekonomik dönüşüm yaşattığını anlattı. Bağış, ''Siyasi programımız demokraside çağ atlamayı, şeffaf ve hesap verebilir idareyi ve sivil toplumun gelişmesini öngörüyor. Gerçekte AK Parti Türkiye tarihinde en reformist ve en liberal hükümettir'' diye konuştu. 9 yılda en büyük yatırımı demokrasiye yaptıklarını belirten Bağış, bugün Türkiye'nin etkileyici ekonomik gelişmesi ve siyasi istikrarıyla küresel düzeyde damgasını vuran bir ülke haline geldiğini ifade etti. AB'nin geleceğine Türkiye'nin yapabileceği paha biçilemez katkının gözardı edilemeyeceğini kaydeden Bağış, ''Daha şimdiden AB üyelerinin AB pastasından aldıkları payın Türkiye nedeniyle daralmayacağını, tam aksine Türkiye'nin üyeliğiyle pastanın daha da büyüyeceğini ispatladık'' dedi. Avrupa'daki ekonomik krize ve Türkiye'nin üyelik sürecindeki engellere rağmen sağduyunun galip geleceğine ilişkin inancını dile getiren Bağış, ''Biz büyük bir yapbozun parçalarıyız ve daha güçlü bir Avrupa istiyoruz. Hepimiz aynı gemideyiz'' diye konuştu. Bakan Bağış, Dünya Ekonomik Forumu açılış resepsiyonuna da katıldı.