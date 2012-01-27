-Bağış: Davos'ta en çok konuşulan ülke Türkiye ANKARA (A.A) - 27.01.2012 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İsviçre'nin Davos kasabasında yapılan Dünya Ekonomik Forumu toplantıları sırasında bu sene en çok konuşulan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini belirterek, "Herkes Türkiye'deki istikrar ve güven ortamının nasıl sağlandığını bize soruyor" dedi. Dünya Ekonomik Forumu toplantıları için bulunduğu Davos'ta bir televizyon programına katılan Bağış, bu yılki toplantılara Türkiye'den 3 bakan ile Türk iş dünyasından, sivil toplum örgütlerinden ve akademik çevrelerden temsilcilerin katıldığını hatırlattı. Bağış, Davos'ta en çok konuşulan konulardan birinin Türkiye'nin başarısının sırrı olduğunu ifade ederek, "Herkes Türkiye'deki istikrar ve güven ortamının nasıl sağlandığını bize soruyor. Gerçekten bu yıl Türkiye'nin bu sene anlatabileceği çok önemli başarıları oldu reformlar açısından... Hem ekonomik reformlar, hem demokratikleşme adına atılan adımlar. Bunlar burada masaya yatırılıyor" diye konuştu. Avrupa'nın önündeki sorunlar, özellikle de Avro krizinin Davos'un ana gündem maddelerinden biri olduğunu dile getiren Bağış, "Bu konuda da 'Türkiye'nin ekonomik başarıları, Avro'ya nasıl bir ilham kaynağı olabilir' sorusu gündeme geliyor" dedi. Bir Türk yetkilisi olarak bu sene Davos'ta bulunmanın kendisi için çok keyifli olduğunu belirten Bağış, "Çünkü Türkiye'ye bakışlarda muazzam bir pozitif değişim var" şeklinde konuştu. Bağış, Avrupalı entelektüel kesimin Türkiye'nin önemini kavradığını ifade ederek, Avrupalı iş dünyası çevrelerinin önde gelen isimlerinin Davos'taki bir toplantı sırasında Avrupalı liderlere, "Türkiye'yi bir an evvel AB'ye alın, bizim Türkiye'ye çok ihtiyacımız var" dediklerini aktardı. Bu durumun Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyduğunu kaydeden Bağış, "Artık Avrupalılara 'Demokratik değerlerden vazgeçmeyin, teknokrat hükümetlerle bu iş olmaz, arkasında milletin desteğinin olduğu hükümetlerle ancak kapsamlı düzenleme yapabilirsiniz' diyebilecek bir Türkiye noktasına geldik" ifadelerini kullandı.