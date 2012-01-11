-Bağış: Danimarka yargısının kararı talihsizlik ANKARA (A.A) - 10.01.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Danimarka'da Kopenhag Şehir Mahkemesi'nin Roj TV aleyhine açılan davada aldığı karara ilişkin, ''Danimarka yargısının bu kararı tam anlamıyla bir talihsizliktir, telafisi zor bir gaftır'' dedi. Egemen Bağış, yaptığı yazılı açıklamada, ''Danimarka yargısının bu kararı tam anlamıyla bir talihsizliktir, telafisi zor bir gaftır. Hem terör örgütünün propagandasını yaptığını kabul edeceksiniz hem de böyle bir televizyon kanalını kapatmayacaksınız. Bu, bir basiret bağlanmasıdır, tam anlamıyla bir sorumsuzluktur. Bu karar teröre ve terör örgütüne hizmet eden bir karardır'' ifadesini kullandı. Bağış, açıklamasında, şunları kaydetti: ''Danimarka yargısının bu kararı terör örgütüne ve Brevik türü ırkçı zihniyetlere cesaret vermiştir. Bu zamana kadar 'Bana dokunmayan yılan bin yaşasın' anlayışını fazlasıyla hissettiğimiz Danimarka yargısı, bu kararla yılanı Danimarka halkının evinin içine sokmuştur. Bu karardan en çok etkilenecek olan bizzat Danimarka gençliğidir, Danimarka halkıdır.'' Bağış, bu kararla artık daha fazla Danimarkalı gencin, terör örgütünün Avrupa'da saçtığı uyuşturucu zehrine esir olma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağını, terör örgütüyle kucak kucağa yaşamak zorunda bırakılan Danimarka halkının artık daha güvensiz bir ülkede yaşayacağını belirtti. Egemen Bağış, ''Savcının bu kararı temyiz edeceğini ve üst mahkemenin de bu çelişkili kararı düzelteceğini adaletin ve mantığın tecellisi gereği ümit etmek istiyoruz'' dedi.