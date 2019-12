-Bağış, CTP'ye çağrıda bulundu ANKARA (A.A) - 06.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, KKTC'de ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) Türkiye ile imzalanan Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'na ''hayır'' deme kararına ilişkin, Kıbrıs'ta her siyasi aktörün Kıbrıs meselesinin milli dava olması gerektiğini hatırlamasını çok önemsediğini belirterek, "CTP'nin aldığı bu kararı gözden geçirmesini ümit ediyorum" dedi. Bağış, AB Bakanlığı ve KKTC Başbakanlık AB uzmanlarının karşılıklı teknik çalışma ziyaretlerine ilişkin protokolün imza töreninden sonra soruları yanıtladı. KKTC'de ana muhalefet CTP'nin Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması'na ''hayır'' deme kararının hatırlatılması ve bu konudaki görüşlerinin sorulması üzerine Bağış, Kıbrıs meselesinin milli bir dava olduğunu, iktidarı ile muhalefeti ile Türkiye'deki hemen hemen her siyasetçinin ifade ettiğini hatırlatarak, "Kıbrıs'ta da her siyasi aktörün Kıbrıs meselesinin milli dava olması gerektiğini hatırlamasını çok önemsiyorum. CTP'nin aldığı bu kararı gözden geçirmesini ümit ediyorum" dedi. KKTC Dışişleri Bakanı Hüseyin Özgürgün ise, anlaşmanın KKTC Cumhuriyet Meclisi'nden geçmesi için oy birliği gerekmediğini, hükümetin de anlaşmayı meclisten geçirecek çoğunluğunun bulunduğunu söyledi. Özgürgün, "Ama gönül ister ki bu tip anlaşmalar Rum tarafında olduğu gibi bizde de oybirliği ile geçsin, özellikle anavatan Türkiye ile yapılmış olan bir anlaşma meclisimizden oybirliği ile geçsin. Böyle olması aslında büyük sürpriz oldu, beklediğim bir şey değildi. Ana muhalefet partisinin dün akşam almış olduğu bir karar" diye konuştu. Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin, anavatanı olmamasına rağmen yapmış olduğu anlaşmaların tamamının oybirliğiyle geçtiğine işaret eden Özgürgün, şunları kaydetti: "Bana göre sürpriz olan bir karar. Cumhuriyet Meclisimizden anlaşmanın oy çokluğuyla geçeceğini gösteriyor. Gönül isterdi ki oybirliğiyle geçsin. Anamuhalefet partisinin kararına birşey diyemiyorum. Onların parti olarak almış oldukları bir karardır ama mutlaka onların da kendilerine göre gerekçeleri vardır. Bunu öyle değerlendirmek istiyorum. Oybirliğiyle geçmiş olması hem özlemim hem de yürekten istediğim birşeydi ama olmadı."