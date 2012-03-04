T24 LogoT24 Logo
Gündem

Bağış: Çözüm olmazsa KKTC Türkiye’ye bağlanabilir

KKTC’nin Kıbrıs gazetesine konuşan Bağış, çözüm için her opsiyonun masada olduğunu belirtti

04 Mart 2012 12:06

 

T24 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı ve ‘Kıbrıs’ta çözüm bulunmadığı takdirde, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının mümkün olabileceğini’ kaydetti.

Sefa Karahasan'ın Milliyet'teki haberine göre; KKTC’nin Kıbrıs gazetesine konuşan Bağış, çözüm için her opsiyonun masada olduğunu belirtti. Türkiye’nin iki devletin tek çatı altında birleşmesi ve iki kurucu devletin oluşturacağı yapı ile iki tarafın da huzur içinde yaşamasının güvence altına alınmasını ümit ettiğini belirten Bağış, “Çözüm, iki liderin anlaştığı bir birleşmesi ya da iki liderin uzlaşarak ayrılıp 2 ayrı devlet olması ile KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması olabilir. Bütün bu opsiyonlar masadadır” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’ın toplumlarına kabul ettirdikleri her çözümün arkasında olduklarını vurgulayan Bağış, şöyle konuştu; “Bunun içinde birleşme de vardır birleşmeme de. Yeter ki iki lider bunu kendi toplumlarına kabul ettirebilsin. Türkiye için tek bir hassasiyet vardır. O da, Ada’da siyasi bir eşitliğin sağlanmasıdır”.


Muhalefetten kınama


İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında, Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili olarak, “Artık somut ve elle tutulabilir ilerleme olmalı” dedi. KKTC Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının bir seçenek olduğunu ifade etmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi ve kınadı.  

 

ETİKETLER

BağışKKTC

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24