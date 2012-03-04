Bağış: Çözüm olmazsa KKTC Türkiye’ye bağlanabilir

T24 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Eğemen Bağış, Kıbrıs müzakereleriyle ilgili çarpıcı bir çıkış yaptı ve ‘Kıbrıs’ta çözüm bulunmadığı takdirde, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının mümkün olabileceğini’ kaydetti.

Sefa Karahasan'ın Milliyet'teki haberine göre; KKTC’nin Kıbrıs gazetesine konuşan Bağış, çözüm için her opsiyonun masada olduğunu belirtti. Türkiye’nin iki devletin tek çatı altında birleşmesi ve iki kurucu devletin oluşturacağı yapı ile iki tarafın da huzur içinde yaşamasının güvence altına alınmasını ümit ettiğini belirten Bağış, “Çözüm, iki liderin anlaştığı bir birleşmesi ya da iki liderin uzlaşarak ayrılıp 2 ayrı devlet olması ile KKTC’nin Türkiye’ye bağlanması olabilir. Bütün bu opsiyonlar masadadır” diye konuştu.

KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Rum Yönetimi Lideri Dimitris Hristofyas’ın toplumlarına kabul ettirdikleri her çözümün arkasında olduklarını vurgulayan Bağış, şöyle konuştu; “Bunun içinde birleşme de vardır birleşmeme de. Yeter ki iki lider bunu kendi toplumlarına kabul ettirebilsin. Türkiye için tek bir hassasiyet vardır. O da, Ada’da siyasi bir eşitliğin sağlanmasıdır”.



Muhalefetten kınama



İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi de Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile yaptığı görüşme sonrasında, Kıbrıs görüşmeleri ile ilgili olarak, “Artık somut ve elle tutulabilir ilerleme olmalı” dedi. KKTC Ana muhalefet CTP Genel Başkanı Özkan Yorgancıoğlu, KKTC’nin Türkiye’ye bağlanmasının bir seçenek olduğunu ifade etmesinin kesinlikle kabul edilemez olduğunu söyledi ve kınadı.