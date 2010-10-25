Bağış: Bugün ekonomi diplomasiyi belirliyor

T24 - Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı için gelen Kouvelis ile toplantı öncesinde görüşen Egemen Bağış olumlu konuşmalar yaptı: "Çözülemeyecek sorun olduğuna inanmıyoruz" dedi.





Bakan Bağış, Dış Ticaret Müsteşarlığında Türk-Yunan Karma Ekonomik Komisyonu (KEK) toplantısı için Ankara'ya gelen Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Spyros Kouvelis ile toplantı öncesi bir araya geldi.

Bağış, KEK toplantısını uzun zamandır yapmak istediklerini belirterek, "KEK toplantısının dördüncüsünü yapmaktan ve Yunan heyetini ağırlamaktan mutluyuz. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Yorgo Papandreu iki ülkeyi birbirine yaklaştırmak için çok çalışıyorlar. Çok uzun yol katettik. İki ülke arasındaki ilişkiler her geçen gün daha iyiye gidiyor" dedi.

Bağış, eskiden diplomatik ilişkilerin ekonomik ilişkileri belirlediğini, bugün ise ekonomik ilişkilerin diplomatik ilişkileri belirlediğini kaydetti.

Konuk Bakan Yardımcısı Kouvelis de birkaç gün önce Başbakan Erdoğan'ın iklim değişikliği konulu toplantı için Atina'ya geldiğini hatırlatarak ''Bu, bizim ne kadar yakın çalıştığımızın göstergesi. Bugün burada ekonomik işbirliği konusunda ilişkilerimizi daha da geliştirmek için toplandık. Diplomatik ilişkilerde de gelişme gözlemliyoruz" diye konuştu.

Görüşmede gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bağış, bir gazetecinin Yunanistan'la Türkiye arasında Ege sorunu konusunda çözüme yaklaşıldığı haberlerini sorması üzerine Bağış, ''Biz, Türkiye ile Yunanistan arasında çözülemeyecek bir sorun olduğuna inanmıyoruz. Karşılıklı iyi niyetle, açık yüreklilikle, cesaretle, Ege sorunu da Kıbrıs sorunu da, Heybeliada ve Yunanistan'daki Türk azınlığın meseleleri de rahatlıkla çözülür'' dedi.

Bu sorunların çözümü için iki başbakanın da cesaretle önemli aşamalar kaydettiklerini belirten Bağış, "Vakti zamanı geldiğinde bu görüşmelerin neticeleri zaten sizlerle paylaşılacaktır. Ama iyiye doğru bir gidişat var'' diye konuştu.

Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Spyros da "bu konularla ilgili resmi olmayan açıklamaları yorumlamaktan kaçındığını" söyledi.

İki ülke başbakanları, bakanları ve yetkili organlarının bu aşamada Ege'deki bütün sorunları en iyi ve kalıcı bir şekilde çözebilmek için işbirliği ve temasları yoğunlaştırdığını ifade eden Kouvelis, "Sizin de gördüğünüz gibi son zamanlarda bu doğrultuda ciddi adımlar atılıyor. Biz de bugün burada, Karma Ekonomik Komisyon toplantısı çerçevesinde, iki ülke arasındaki işbirliğini nasıl daha da geliştirebiliriz, onun üzerinde duracağız" dedi.

