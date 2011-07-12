Bağış: Başbakan'ın Füle'ye randevu vermemesine anlam yüklemeyin

T24- Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stephen Füle ile görüştü. Bağış, Füle'ye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından randevu verilmemesi hakkında "Çeşitli anlamlar yüklemenin faydalı olduğuna inanmıyorum" dedi.















Daha önce Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz'a bağlı olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans), törenle AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'a devredildi.

Ulusal ajansta gerçekleştirilen törende konuşan Bakan Bağış, AB Komisyonu'nun Genişlemeden Sorumlu Üyesi Stephen Füle'ye Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından randevu verilmediğine ilişkin haberlerin hatırlatılması üzerine, Füle'nin bu akşam Ankara'ya geleceğini, birlikte yemek yiyeceklerini ve yarın sabah da Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte kahvaltı yapacaklarını kaydetti. Yarın ise resmi görüşmelerde bir araya geleceklerini belirten Bağış şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın Bulgaristan'da olduğunu herhalde sizler de biliyorsunuz. Sayın Başbakanımız da daha yeni hükümet kurdu. Bununla ilgili dün Meclis'te çalışmaları vardı. Yarın da güven oylaması var. Başbakanımızın herhalde en yoğun olduğu haftalardan bir tanesi. Çeşitli anlamlar yüklemenin ben çok faydalı olduğuna inanmıyorum. Türkiye ile AB ilişkileri 1959 yılından beri devam etmektedir. Yeni başlayan bir süreç değil. Bu süreçte çeşitli dönemler olmuştur. Ama Füle'nin ilk gelişi ve bizim AB ile ilk temasımız değildir. Bundan sonraki süreçte de Füle'nin Türkiye'deki muadili olarak biz kendisini en iyi şekilde ağırlayacağız."

Bakan Bağış, önümüzdeki dönemde hem kendisinin hem de Başbakan Erdoğan'ın Brüksel'i ziyaret edeceklerini belirterek, o ziyaretlerde de Türkiye'nin tam üyelik müzakerelerini değerlendirme fırsatı bulunacağını bildirdi.





CHP'nin Meclis'te yemin etmesi





CHP'nin dün Meclis'te yemin etmesini nasıl değerlendirdiğinin sorulması üzerine de Bağış, "Gecikmiş, rötarlı bir milli irade beyanıdır, milli iradenin kendilerine verdiği görevi yerine getirmiş olmalarını ben olumlu karşılıyorum" dedi. Bağış, bundan sonraki süreçlerde özellikle AB reform yasaları konusunda CHP, MHP ve şu anda Meclis'te bulunmayan bağımsız milletvekillerinin de desteğini önemsediğini bildirdi.

Bağış, devir teslim sırasındaki konuşmasında da Bakan Yılmaz'ın kendisinin sadece bir bakan arkadaşı değil, ayrıca değerli, güvendiği bir dostu olduğunu söyleyerek, Yılmaz'ın AB sürecindeki desteğini şükranla andı. Yılmaz'ın Ulusal Ajans'a kuruluşundan beri çok emeği geçtiğini ifade eden Bağış, 2010 yılında Türkiye'den AB'ye 38 bin kişinin Ajans vasıtasıyla gittiğini hatırlattı ve bunların büyük çoğunluğunun öğrenci ve gençlerden oluştuğunu bildirdi. Bağış, bu yıl içinde de 40 binden fazla kişinin AB'deki farklı programlara katılmasının planladığını belirterek, bunun o kadar sayıda kişinin büyükelçi gibi AB'ye Türkiye'nin neden üye olması gerektiğini anlatacağı anlamına geldiğini bildirdi.

Bağış, bundan sonra AB Bakanlığı olarak Ulusal Ajans ile birlikte bir sinerji oluşturarak ön yargıları kırmaya yoğunlaşacaklarını söyleyerek, böyle önemli bir kurumun AB bakanlığına devredilmesini çok anlamlı bulduğunu, Yılmaz'ın emanetini daha ileriyi taşımaya çalışacaklarını kaydetti.





Bakan Yılmaz





Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz da konuşmasında Ulusal Ajans'a kendisinin gerek bürokraside gerek siyasette elinden geldiğince katkıda bulunmaya çalıştığını belirterek, Kurumun çok kısa sürede çok önemli bir yere geldiğini kaydetti.

Ulusal Ajans'ın Avrupa'da 31 ülke arasında 7. konuma yükseldiğini anlatan Yılmaz, ajansın gençlere, meslek erbabına ve toplumun hemen hemen tüm kesimlerine dönük önemli programlar yürüten bir kurum olduğuna dikkati çekti.

Ulusal Ajans'ın Avrupa-Türkiye ilişkilerinde gündelik hayata dokunan kurumlardan biri olduğunu belirten Yılmaz, Ajans'ın bir taraftan toplumlar arası, diyaloğa, işbirliğine ve bütünleşmeye katkıda bulunurken diğer yandan Avrupa'da Türkiye'nin daha iyi tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi. Kurumun aynı zamanda Türkiye'de Avrupa standartlarının daha iyi öğrenilmesine de katkı sağladığını anlatan Yılmaz, yine çok çeşitli alanlarda Türkiye'de kapasite gelişimine, yeni fırsatlar oluşumuna destek olduğunu ifade etti.

Ulusal Ajans'ın Avrupa standartlarında çalışan, çok nitelikli personeli olan bir kurum olduğunu belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben bu vesileyle Başkanımız ve tüm personele teşekkürlerimi iletiyorum. Gerçekten fedakarca çok güzel çalışmalar sergilediler ve bu güne geldik. Bundan sonra da çok iyi ellere teslim ediyoruz. Değerli Bakanımız Egemen Bağış bundan sonra ulusal otorite olarak bu kurumdan sorumlu olacak. Onun da bu bayrağı çok daha ilerilere taşışacağından hiç şüphem yok. Özellikle Avrupa'yla bu imaj, tanıtım meselemizde ve diğer konularda çok daha etkili bir şekilde görev yapacağına inanıyorum. Gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok daha etkili bir şekilde çalışacağından eminim. Değerli Bakanımıza devrediyor olmaktan dolayı büyük bir mutluluk duyuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum."

Konuşmaların tamamlanmasının ardından Bakan Bağış, Yılmaz'a çini bir tabak hediye ederken, her iki bakana birer buket çiçek sunuldu.