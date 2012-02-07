-Bağış: Bana tebliğ edilen bir şey yok İSTANBUL (A.A) - 07.02.2012 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İsviçre savcılığın kendisi hakkında açtığı ön soruşturmaya ilişkin, ''Zürih'teki sayın savcı boşuna vakit harcayıp araştırmakla uğraşmasın. Ben o gün orada '1915’de yaşanan olaylar soykırım değildir' dedim. Bugün bunu burada tekrar ediyorum'' dedi. Bağış, Atatürk Havalimanında Brüksel'e giderken yaptığı açıklamada, çeşitli temaslarda bulunmak üzere Brüksel'e gittiğini ve bazı yayın kuruluşlarına açıklamalarda bulunacaklarını ifade etti. Bakan Bağış, konuşmasında İsviçre'nin kendisi hakkında açtığı ön soruşturmaya da değinerek, şunları kaydetti: ''Dün İsviçre'de işgüzar bir savcının açma gafletinde bulunduğu ön soruşturmayla ilgili meraklarınızı gidermek istiyorum. Anladığımız kadarıyla ön soruşturma aşamasında. Bana resmen tebliğ edilen herhangi bir şey yok. Ama sizler gibi ben de medyadan ön soruşturmanın yapıldığını öğrendim. Dün Dışişleri Bakanımız olayın duyulmasının hemen ardından Dışişleri Bakanlığının müsteşarına talimat verdi. İsviçre Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığımıza çağrıldı ve izahat istendi. Şu aşamada olayı yakından takip ediyoruz. Belki bu vesile ile İsviçre makamlarının da bazı tarihi gerçekleri görmelerine vesile olmuş oluruz diye seviniyoruz. Tabi ki bu olay; 'minareyi çalan kılıfını hazırlar' anlayışıyla tezgahlanmış bir olaysa, başka ülkelerin oynayacağı komedyalarda bizim rolümüz olmaz. Türkiye'nin tarihi, Türkiye'yi sorgulama cüreti gösteren ülkelerin tarihi ile kıyaslandığı zaman tertemizdir. Kimse bize tutup insan haklarıyla ilgili, ifade özgürlüğü ile ilgili ve yahut geçmişte yaşanılan acılarla ilgili ders vermeye kalmasın.'' Bu tür soruşturmalar konusunda şerbetli olduğunu ifade eden Bağış, daha evvel de 'Millet neyse vekili o olmalı' dedi için Anayasa Mahkemesi'nde yargılandığını anımsattı. Bağış, konuşmasına şöyle devam etti: ''Biz müsterihiz, Türkiye'nin bu konuda hiçbir çekincesi yoktur. Tereddütümüz yoktur. Buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Zürih'teki sayın savcı boşuna vakit harcayıp araştırmakla uğraşmasın. Ben o gün orada '1915'de yaşanan olaylar soykırım değildir' dedim. Bugün bunu burada tekrar ediyorum. Bana her sorulduğunda da aynı cevabı vereceğimden kimsenin şüphesi olmasın. Bunu neye dayanarak söylüyorum; elimizdeki belgelere, bilgilere, arşivlere dayanarak söylüyorum. 2003 yılında sayın Başbakanımızın Ermenistan'a yazılı bir mektupla çağrıda bulunup 'Hadi gelin biz arşivlerimizi sonuna kadar açıyoruz. Siz de açın. Birlikte üçüncü ülkelerden talepte bulunalım, onlar da açsın. Siz kendi tarihinizle yüzleşmeye hazırsanız, ben kendi tarihimle yüzleşmeye hazırım' demesinden sonra hala cevap verememiş bir Ermenistan'ın bugün başka yollardan, başka ülkeler üzerindeki siyasi mülahazalarla Türkiye üzerine baskı kurmasını kabul etmeyiz. Sayın Başbakanımız Fransa'da alınan karardan sonra açıkladığı gibi; 'Bu tür girişimler bizim için yok hükmündedir'. Bunlardan etkilenecek değiliz. AB'nin kuruluş felsefesi ifade özgürlüğüne dayalıdır. Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin herhangi bir bakanını tutuklayabilecek bir güç tanımıyorum. Bu konuda çok müsterihim.'' ''Az düşünen çok konuşurmuş'' şeklindeki İsviçre atasözüne de atıfta bulunan Bağış, ''Maalesef sadece İsviçre'de değil bazı başka AB üyesi ülkelerde de bu günlerde az düşünüp çok konuşan ve maalesef insanların arasına fitne sokmaya kalkışan, özgürlüklere tehdit oluşturan arayışlar var. Biz bunlardan etkilenmeyeceğiz. Biz Türkiye olarak bu konuda müsterihiz. Sayın Başbakanımızın çağrısı hala geçerlidir. Elinde belgesi, bilgisi olan buyursun çıksın ortaya tarihçiler bu işi konuşsun'' diye konuştu. Bir gazetecinin ''Yabancı basında da bu açıklamaları yapacak mısınız?'' sorusu üzerine de Bağış, kendisinin şu anda ulaşabildiği belgeler, bilgiler ve arşivlerde bunun bir soykırım olmadığını gösterdiğini belirterek, böyle bir yargısız infazı kabul etmeyeceklerini ifade etti. Bağış, Brüksel'de yabancı basın mensuplarıyla bir araya geleceğini, böyle bir soru gelirse aynı şekilde cevaplayacağını dile getirdi. Bakan Bağış, şöyle devam etti: ''Bir şeyin altını çizmek istiyorum. İsviçre AB üyesi bir ülke değildir. İsviçre'nin kararı AB'nin bir kararı olarak değerlendirilmemelidir. Daha evvel minare yasaklama noktasına gelebilecek kadar bazı konularla hissiyatını çok net olarak ortaya koyabilen bir ülkedir İsviçre. O zamanda onlarla nasıl mücadele ettiysek, bugün de yanlış olan konularda o yanlışlarını dile getirmeye devam edeceğiz'' dedi. Bir başka soru üzerine de Bağış, ''Gerekirse Davos'a bir daha gider bir daha söyleriz. Bu konuda herkes müsterih olsun. Bizim çekincemiz yoktur'' diye konuştu.