Bağış: Aziz Yıldırım sapla samanı birbirine karıştırıyor

Hırvatistan’ın Avrupa Birliği’ne katılım kutlama programına katılan ve bir takım temaslarda bulanan AB Bakanı ve Başmükazereci Egemen Bağış yurda döndü. Türk Hava Yolları’na ait bir uçakla Zagrep’ten İstanbul’a gelen Bağış Atatürk Havalimanı VIP Salonu’nda gazetecilerin sorularını yanıtladı.



'Bu sözlerin şike ithamıyla alakası yok'

Basın mensuplarının Fenerbahçe Futbol A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Yıldırım’ın kendisine yönelik sözlerinin hatırlatılması üzerine Bakan Egemen Bağış, “Sayın Yıldırım, son günlerde herhalde yaşadığı stresin etkisi altında sapla samanı birbirine karıştırmış. Ben Aziz Yıldırım’ı severim onun kontenjanından Fenerbahçe kongre üyesi olmuş kişiyim. Ama Aziz Yıldırım’ın bu açıklamasında benim adımı bizzat kullanmış olması çok düşündürücü ve manidardır. Bir televizyon programında Gezi Parkı olayları ile ilgili bir soru sorulurken, programın yapımcısı ‘Mehmet Ali Aydınlar’ın federasyon başkanlığında olduğu gibi siz de Gezi parkı olaylarına hazırlıksız mı yakanlandınız’ diye bir sorusu oldu. Ben de en azından Aydınlar’ın neye girdiğini biliyordu dedim. Orada kastettiğim futbol sektörümüzün çok kargaşalı, çok tartışmalı ve kendi içinde çileli bir sektör olduğuna atıftı. Bunun hiçbir şekilde ne Fenerbahçe’nin ne de başka bir takımın şike ithamlarıyla alakası yoktu. Ama Aziz Yıldırım bu sözlerimi sanki kendisine ve Fenerbahçe’ye karşı bir söylemmiş gibi göstermeye çalıştı. Ben de bir Fenerbahçeliyim ama bu yaklaşıma üzüldüm. Artık herkesin bu konularda kendi mesuliyetinin bilinci içerisinde hareket etmesi gerektiğine inanıyorum. Hiçbirimizin şahsi çıkarları ülkemizin çıkarlarının önünde gelmemelidir” dedi.



'Çifte standart ortadan kalksın iki yıl içinde AB'deyiz'

Bir basın mensubunun “Sizin şu tarihte fasıllar tamamlanır ve şu tarihte tam üyelik gerçekleşir dediğiniz bir tarih var mı?” sorusu üzerine Bağış şunları söyledi:

“Açık ve net söyleyeyim. AB üyesi ülkelerden ve komisyondan kaynaklanan çifte standartlık siyasi engeller ortadan kalktığı anda biz 2 yıl içerisinde AB üye olabiliriz. Türkiye’nin Avrupalı kimliğini tartışmak kimsenin haddi değil. Ama merak edenler AB üyesi ülkeleri şöyle dolaşssınlar türkiyenin hiçbir eksiğinin olmadığını hatta fazlasının bile olacağını görecekler. Ben bir takım hukuki değişiklikler, bir takım yasal değişiklikler, bir takım anayasal değişiklikler gerekiyorsa bize somut bir üyelik tarihi verilsin ve o yapılması gereken işler önümüze çıkarılsın iki yıl içerisinde iktidarı ve muhalefetiyle el ele verip bunları yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Ama şu anda Türkiye bir yandan ödevini yap diyen ama ödevin ne olduğunu söylemeyen bir AB ile karşı karşıya. Bu çifte standartlar son bulsun Türkiye’nin üyelik süreci netleşsin iki yıl içinde biz bunu tamamlarız. “



'20 yıl evvel içimize bir kor düştü'

Sivas olaylarının 20. yıl dönümü ile ilgili olarak açıklamalarda bulunan ve sağduyu çağrısında bulunan AB Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, “20 yıl evvel sivasta içimize bir kor düştü içimiz yandı. Ama Sivas’ta ölenler hem Alevi, hem Sünni, hem Kürttü, hem Çerkezdi, hem Türktü; bu ülkenin zenginliği olan herkesti. Bugün ülkemizde yaşatılmaya çalışılan gerginliğin aslında ilk perdeleri 20 yıl evvel Sivas’ta yaşatılmıştır. Allah bir daha o acılı günleri bizlere göstermesin. Ama o günden bu güne çok şey değişti. Artık Türkiye’de insanlar Alevi konusunda, Sünni konusunda birbirlerine düşmeyeceklerini adeta haykırdılar. Bakın Cumhuriyet tarihimizde Atatürk’ten sonra ilk defa cem evine giden bir cumhurbaşkanı gördük. İlk defa bir Muharrem iftarında aynı sofrayı paylaşan bir başbakan gördük. İlk defa ders kitaplarında Alevilik ile ilgili gerçek bilgiler çocuklarımıza öğretiliyor. Kulaktan dolma, saçma sapan hatta saygısızca bilgilerin dolaşmadığı bir ülke haline geldik. Ama halen yapılması gereken işler var. Sayın başbakanımızın başlattığı Alevi çalıştaylarında yeni bir boyuta geçiyoruz. Bu ülkenin bütün Alevi vatandaşlarının kendilerinin bu ülkenin eşit vatandaşı hissedebilmelerini sağlayacak düzenlemeler için hükümetimiz kararlıdır. Bu Madımak olaylarının yıl dönümü nedeniyle Alevi kardeşlerimizi istismar etmek isteyen çevreler olabilir. Onların bu saf duygularını kötü niyetlerine kullanıp bu ülkeyi karıştırmak isteyenler olabilir. Benim kendilerinden ricam bu konuda hassas olmalıdır” diyerek sözlerini tamamladı.