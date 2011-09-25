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Dünya

Bağış, Avrupalı muhataplarıyla Schengen'i tartışacak ANKARA (A.A)

25 Eylül 2011 13:40

-Bağış, Avrupalı muhataplarıyla Schengen'i tartışacak ANKARA (A.A) - 25.09.2011 - Avrupa Parlamentosu'nda Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın katılımıyla Schengen vizesi ile ilgili toplantı yapılacak. Avrupa Birliği Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Bağış'ın, 28-29 Eylül 2011 tarihlerinde Strazburg'u ziyaret edeceği, ziyarette, Bakan Bağış ile Avrupa Komisyonu'nun İçişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün katılımıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına uygulanan Schengen vizesi konusunun, 28 Eylülde Avrupa Parlamentosu'nda ilk defa özel bir oturumda ele alınacağı bildirildi. Açıklamada, "Avrupa Parlamentosu ile Türkiye Büyük Millet Meclisi üyelerinden oluşan ve Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkilerin siyasi organı olan Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu'nun Strazburg'da düzenleyeceği toplantıda, ilişkilerin en önemli ve sorunlu konularından biri haline gelen vize meselesi tüm boyutlarıyla değerlendirileği, birçok ülkeye vize muafiyeti uygulamaya başlayan veya bu yönde görüşmeler yapan AB'nin, tam üyelik müzakerelerini sürdüren Türkiye ile vize muafiyetine yönelik süreci başlatmaktan dahi imtina etmesinin yanlışlığına dikkat çekilecektir" denildi. Bağış'ın, bu ziyaret sırasında ayrıca, Avrupa Komisyonu'nun Genişlemeden sorumlu üyesi Stefan Füle ve İçişlerinden sorumlu üyesi Cecilia Malmström'ün yanı sıra, Avrupa Parlamentosu'nda temsil edilen siyasi grupların ve komisyonların başkan ve üyeleriyle de ikili görüşmelerde bulunmasının öngörüldüğü belirtildi.

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