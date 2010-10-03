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BAĞIŞ: AVRUPALI DOSTLARIMIZ KARAR VERMELİ ANKARA (A.A)

03 Ekim 2010 13:24

-BAĞIŞ: AVRUPALI DOSTLARIMIZ KARAR VERMELİ ANKARA (A.A) - 03.10.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasının beşinci yılında çalışmalarına aynı şevk ve heyecanla devam ettiklerini ve edeceklerini belirterek, "Ama artık Avrupalı dostlarımızın bir karar vermesi gerekiyor" dedi. Bağış, Türkiye'nin Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerine başlamasının 5. yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, "3 Ekim 2005 tarihinde Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve kararlı duruşu sayesinde 45 yıl sonra AB ile tam üyelik müzakerelerini başlattıklarını" belirtti. O tarihten bu yana 33 fasıldan 13'ünün müzakerelere açıldığını, 17 fasılın ise siyasi nedenlerle bloke edilmiş durumda olduğunu hatırlatan Bağış, "Daha önce hiçbir aday ülkenin karşılaşmadığı şekilde teknik müzakere süreci siyasi oyunlarla engellenmeye çalışılsa da azmimiz ve kararlılığımızdan ödün vermeyeceğiz" dedi. Bakan Bağış, Avrupa'da her platformda, her vesile ile Avrupalı muhataplarına bugünkü durumun sürdürülebilir olmadığını, artık Türkiye'nin sabrının zorlandığını söylediklerini ifade ederek, "Müzakerelerin başlatılması hedefimizdi, ama şüphesiz nihai hedefimiz değildi. Nihai hedefimiz tam üyeliktir" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin son 8 yılda ciddi bir dönüşüm sürecinden geçtiğini ve bu dönüşümün hızla devam ettiğini söyleyen Bağış, Türkiye'nin demokratik anlamda daha özgürlükçü, ekonomik anlamda daha güçlü, dış politikada da daha saygın bir ülke konumuna geldiğini ve bu gelişmeler neticesinde de Türkiye karşıtı çevrelerin tezlerinin bir bir geçerliliğini yitirdiğini kaydetti. Bağış, şunları belirtti: "Müzakerelerin beşinci yılında bizler çalışmalarımıza aynı şevk ve heyecanla devam ediyoruz, edeceğiz de. Ama artık Avrupalı dostlarımızın bir karar vermesi gerekiyor. Başbakanımızın dediği gibi, Türkiye kapılarda bekletilecek bir ülke değildir."

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