-Bağış: Avrupa'dan destek bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 18.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''Biz Paris'in, Londra'nın, Berlin'in, Brüksel'in güvenliğinin Hakkari'den başladığına inanıyoruz. Oraların güvenliği buradan başladığı gibi, buranın güvenliği de oradan başlıyor. Onun için mutlaka terörle mücadele konusunda, özellikle terörün finansman kaynaklarının kurutulması konusunda Avrupalı müttefiklerimizden destek bekliyoruz'' dedi. Bağış, Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisi'nde, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Yönetim Kurulu üyesi ve ''Avrupa'ya Hayır Diyebilen Türkiye'' adlı kitabın yazarı Cem Kozlu'yu kabul etti. Bağış, görüşme öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kozlu'nun dünyanın önde gelen alanlarında yaptığı yöneticilikle Türkiye'nin adını, bayrağını başarıyla dalgalandırdığını söyledi. Bağış, ''Yazdığı kitap da çok enteresan. Bugün Türkiye'nin geldiği noktayı anlatıyor. Türkiye, bugün dünyanın en hızlı büyüyen ekonomisi olarak Avrupa'ya rahatlıkla 'hayır' diyebilen bir ülke konumuna gelmiştir'' dedi. Avrupa Birliğini sadece ekonomik bir birlik olarak görmediklerini dile getiren Egemen Bağış, şunları kaydetti: ''Hatta siyasi bir birlik olarak da görmüyoruz. Avrupa Birliği, insanlık tarihinin en kapsamlı barış projesi. Biz de bu barış projesi içerisinde bizim kendi kültürümüzün, geleneklerimizin, tarihimizin gerektirdiği şekilde yer almak için çalışıyoruz. Bunu yaparken de Avrupa Birliği standartlarında bir ülke olmak için demokrasimizi, insan hakları standartlarımızı, hijyen standartlarımızı, havamızın oksijen oranını, her alanda daha yüksek bir noktaya getirmek... Kısacası vatandaşlarımızın yaşam standardını yükseltmeye çalışıyoruz. Cem Bey'in de yazdığı gibi sayın Başbakanımız bunu 2004 yılından beri söylüyor, 'eğer biz gerekirse Kopenhag siyasi kriterlerine Ankara kriterleri deriz yine o reform çalışmalarını yaparız.' Biz de yeni kurulan Avrupa Birliği Bakanlığı olarak kendimizi zaten Türkiye'nin reform mutfağı olarak görüyoruz.'' -''AB terör belasına seyirci kalamaz''- Bağış, vatandaşların demokratik oylarıyla seçilen iktidarın bu alternatiflerden Türkiye için en doğru olanı uyguladığını ve bugün Türkiye'nin geldiği noktada Avrupa Birliği reformlarının çok büyük katkısı olduğunu ifade etti. Avrupa Birliği üyeliğine ''olmazsa olmaz'' olarak bakmadıklarına işaret eden Bağış, şunları kaydetti: ''Bugün Avrupa Birliği üyesi ülkelerden özellikle bugünlerde hepimizin içini yakan terör konusunda daha fazla destek bekliyoruz. Avrupa Birliği, Türkiye'nin yaşadığı bu terör belasına seyirci kalamaz. Bu hepimizin ortak meselesidir. Nasıl Norveç'teki olay hepimizin içini acıtmışsa, nasıl 11 Eylül, nasıl Londra saldırıları hepimizin içini acıtmışsa, Türkiye'nin yaşadığı bu vahim terör saldırıları da Avrupa'nın da önemsemesi gereken bir süreçtir. Türkiye'nin demokratikleşme sürecini de hiç kimse durduramaz. Türkiye'nin şeffaflaşması, demokratikleşmesi, daha çağdaş bir ülke haline gelmesi, Atatürk'ün bizlere hedef olarak gösterdiği çağdaş medeniyetler seviyesinin üzerine çıkma idealimizden hiçbir şekilde gerileme olamayacaktır. Biz inadına demokrasi diyeceğiz, inadına kalkınma diyeceğiz, biz güçleneceğiz ve bu boyutta da Türkiye hak ettiği noktaya gelecektir.''