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Dünya

Bağış, Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarına başladı STRASBOURG (A.A)

28 Eylül 2011 15:56

-Bağış, Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarına başladı STRASBOURG (A.A) - 28.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Avrupa Parlamentosu'ndaki temaslarına İçişlerinden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Cecilia Malmström ile yaptığı görüşmeyle başladı. Bağış, bu görüşmenin ardından, Avrupa Komisyonu'nun Genişleme ve Komşuluktan Sorumlu Üyesi Stefan Füle ile bir araya geldi. Avrupa Parlamentosu Dışilişkiler Komisyonu Başkanı Gabriele Albertini ile yapılan görüşmenin ardından ise Bağış, Karma Parlamento Komisyonu Başkanı Eşbaşkanı Helene Flautre ile bir araya geldi. Bağış, yine Avrupa Parlamentosu'ndaki temasları çerçevesinde Sosyalist Grup Başkanı Martin Schulz ve Yeşiller Grubu Eşbaşkanları Rebecca Harms ve Daniel Cohn Bendit ile de görüştü. Bağış, İdari İşlerden Sorumlu Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Maros Sefcovic ile görüşmesinin ardından Avrupa Komisyonu'nda Türk uzmanların görevlendirilmesine dair "Mutabakat Zaptı"nı imzalayacak. Avrupa Parlamentosu'ndaki yoğun temasları çerçevesinde Bağış, Türkiye-AB ve Türkiye-AB vize ilişkileri konusunda düzenlenecek kamuya açık toplantıya katılarak bir konuşma yapacak. Bağış, Türkiye raportörü Ria Oomen-Ruijten ile görüşmesinini ardından, Fransa'daki Türk işadamları dernekleri, UNEFT, MEDEST ve TÜMSİAD tarafından düzenlenen "Vatandaşla Buluşma Toplantısı"na katılacak.

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