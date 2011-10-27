-Bağış: Ankara'sız bir Avrupa düşünülemez ANKARA (A.A) - 26.10.2011 - Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, ''Nasıl Viyana'sız bir Avrupa düşünülemezse, İstanbul'suz, İzmir'siz, Ankara'sız bir Avrupa düşünülemez'' dedi. Avusturma Milli Günü, büyükelçilikte verilen resepsiyonla kutlandı. Avusturya'nın Ankara Büyükelçisi Heidemaria Gürer tarafından büyükelçilikte verilen resepsiyona, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay ile çok sayıda diplomatik misyon temsilcisi, sanatçı, askeri ve sivil davetli katıldı. Büyükelçi Gürer, burada yaptığı konuşmada, Van'daki depremde hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek, Türkiye'nin son dönemde üst üste acılar yaşadığını ve bunun kendilerini üzdüğünü aktardı. Son beş buçuk yıldır Türkiye'de görev yaptığını ve artık veda zamanının geldiğini aktaran Gürer, eşi dolayısıyla her zaman Türkiye ile irtibatları olacağını bildirdi. Büyükelçiliği döneminde ekonomik olarak iki ülke ilişkilerinin geliştiğini vurgulayan Gürer, Avusturya'nın Türkiye'deki en büyük yabancı yatırımcı konumuna yükseldiğini aktardı. Ülkesinin, İzmir fuarının onur konuğu olduğunu belirten Gürer, gelecek yıl Gaziantep'te yapılacak bir fuar için de özel çalışma düşündüklerini aktardı. Gürer, Büyükelçilik yaptığı dönemde Türkiye'de 10 ayrı konsolosluk açtıklarını belirterek, Avusturya'nın dünyada en çok konsolos bulunan ülkelerinden birinin Türkiye olduğunu sözlerine ekledi. AB Bakanı Egemen Bağış da yaptığı konuşmada, Türkiye'nin AB ile ilişkilerinde Avusturya ile özel ilişkisi bulunduğunu belirterek, ''Nasıl Viyana'sız bir Avrupa düşünülemezse, İstanbul'suz, İzmir'siz, Ankara'sız bir Avrupa düşünülemez'' dedi. Türkiye ile Avrupa'nın her ülkesi arasındaki ilişkilerin geri dönülemeyecek bir noktaya geldiğini söyleyen Bağış, Türkiye ile Avusturya arasındaki ilişkilerin iyi gitmesinde Büyükelçi Gürer ve ailesinin katkısı olduğunu sözlerine ekledi. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Büyükelçi Gürer ile bir bakan-büyükelçi gibi değil, kardeş gibi çalıştıklarını belirterek, Türkiye ile Avusturya'nın köklü tarihsel ilişkileri ile günümüzde de çok çeşitli alanlarda işbirliğinin artarak devam ettiğini söyledi. Türkiye'de dünyanın en büyük ve en önemli kazılarından birisi olan Efes kazılarını uzun yıllardır Avusturya Arkeoloji Enstitüsünün yaptığını vurgulayarak, ''Avusturya İzmir fuarının onur konuğuydu ve orada kazı başkanı arkadaşımdan söz aldım. Çalışmaları daha da hızlandıracağız ve gelecek yıl sonu itibariyle Efes'te antik limana suyu getireceğiz, denizle antik limanı kavuşturacağız'' dedi. Günay, Türkiye'nin AB yolunda gelecek yıllarda Avusturya ile daha yakın işbirliği yapıldığının görüleceğini sözlerine ekledi. Konuşmaların ardından Bakanlar Günay ve Bağış ile Büyükelçi Gürer ve ailesi üzerinde Avusturya bayrağı olan pastayı birlikte kesti.