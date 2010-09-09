-BAĞIŞ: ANAYASAYI SİVİLLEŞTİRMEK ZORUNDAYIZ ANKARA (A.A) - 09.09.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB üyesi olmayı hak ettiğini ve bunun için de anayasasını demokratikleştirmek ve sivilleştirmek zorunda olduğunu kaydetti. BBC World'e konuk olan Bağış, Pazar günü yapılacak halk oylamasının çok önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'nin 1960'lardan beri AB üyesi olmaya çalıştığını ve yine o dönemden bu yana askeri anayasa ile yönetildiğini belirtti. "Askeri anayasa ile asgari bir demokrasiniz oluyor" diyen Bağış, asgari bir demokrasi ile de AB üyesi olmanın mümkün olmadığını ifade etti. Bakan Bağış, İspanya, Yunanistan ve Portekiz örneklerini vererek, Türkiye'nin de aynı bu ülkeler gibi askeri anayasasını değiştirerek, AB ailesinin saygıdeğer bir üyesi olmak için önemli bir adım atmak durumunda olduğunu bildirdi. Bağış, "Türkiye AB üyesi olmayı hak ediyor ve bunun için de anayasamızı demokratikleştirmek ve sivilleştirmek zorundayız. Pazar günü yapacağımız budur" diye konuştu. BBC spikerinin, "Asgari demokrasi ile neyi kastediyorsunuz? Yani Türkiye tam demokratik bir ülke değil mi" sorusu üzerine Bağış, bu sözleriyle Türk demokrasisinin "gelişmekte olan bir demokrasi" olduğunu kastettiğini belirtti ve "asgari demokrasiye" örnek olarak, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın okuduğu şiir nedeniyle hapse girmesini gösterdi. Bağış, bir başka soru üzerine de AB'nin bir değerler bütünü olduğuna dikkati çekerek, Türkiye'nin de bu çerçevede sivil ve şeffaf bir yargıya sahip olması gerektiğini söyledi. Anayasa değişiklik paketinde buna yönelik maddeleri kısaca anlatan Bağış, bu paketle sivillerin askeri mahkemelerde yargılanmasının da önüne geçileceğini kaydetti.