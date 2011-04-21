-BAĞIŞ: AB'NİN TÜRKİYE'YE İHTİYACI VAR İSTANBUL (A.A) - 21.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'siz bir Avrupa Birliği'nin hayat damarlarının eksik olduğunu belirterek, ''Çünkü, bugün AB'nin, ihtiyaç duyduğu enerji kaynaklarına ulaşabilmek için de yaşlanan iş gücünü takviye etmek için de Türkiye'ye ihtiyacı vardır, Avrupa'nın en güçlü, en dinamik ordusuna sahip olduğumuz için güvenlik politikalarında da Türkiye'ye ihtiyacı vardır'' dedi. Egemen Bağış, Eminönü Halk Eğitim Merkezi'nde düzenlenen ''İstanbul İli Avrupa Birliği'ne Uyum, Danışma ve Yönlendirme Kurulu Toplantısı''na katıldı. İstanbul Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi tarafından organize edilen toplantıda konuşan Bağış, artık Türkiye'nin 81 ilinde AB sürecini paylaşma ve uyum toplantıları düzenlendiğini, bu toplantıların kamuoyunun bilgilendirilmesi açısından gerçekten büyük önemi bulunduğunu aktardı. ''Bir İstanbul milletvekili olarak İstanbul'umuzun bu konuda da diğer birçok konuda olduğu gibi diğer illerimize örnek bir performans sahnelemesinden çok etkilendim'' diyen Bağış, "Türkiye'nin, Sayın Başbakanımızın tabiriyle, Cumhuriyetin ilanından sonraki en önemli çağdaşlaşma projesine sahip çıkmak budur. Türkiye'nin modernleşmesine sahip çıkmak budur. Bu heyecanı bütün kamu kurumlarımızla, bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, medyamızla, ama en önemlisi, insanımızla, halkımızla paylaşabilmek, bu sürecin ortak paydaşları haline getirebilmek ancak böyle gerçekleşebilir'' şeklinde konuştu. Bağış, 81 ilde kurulan bu mekanizmanın, aynı zamanda, Avrupalı muhataplar için de önemi bulunduğunu, illerde AB üyesi büyükelçilerin muhataplarının başvurabilecekleri temas noktalarının olduğunu bilmelerinin Türkiye'nin üyelikte kararlılığını ortaya koyduğunu dile getirdi. Türkiye'deki 50 bin muhtarı da bu sürece katmak için mektuplar yazdıklarını, onlardan da çok önemli katkılar aldıklarını anlatan Bağış, ''Anadolu'nun her yerinde bir farkındalık yaratabildik. Artık köy muhtarlarımız bile, 'Sayın Bakan, önemli olan sonuç değil, süreç diye bize yorumlar yazabiliyor. Ya da gittiğimiz köylerde, 'Üye olmak şart değil, önemli olan o standartları yakalama' diyen muhtarlarımızı görmek, gerçekten bu milletin her şeyin farkında olduğunu bize net bir şekilde anlatıyor'' dedi. Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, şöyle devam etti: ''Evet, AB sürecimiz olmasaydı, bu ülkede hala idam cezası, DGM'ler olabilirdi, hala TRT'nin ve YÖK'ün yönetiminde TSK temsilcileri bulunabilirdi, ama sadece bu konularda AB standartlarını yakalamakla kalmadık. AB süreci, tarladan sofraya bütün gıda ürünlerimizin daha hijyenik olmasını sağladı, insan haklarında çok önemli noktaları yakalamamızı sağladı, 10 yıl öncesine kadar insanlar 'Kürdüm' demeye korkarken, bugün devletin televizyonu günde 24 saat Kürtçe yayın yapabiliyorsa ve o yayınlar aracılığıyla da vatandaşımız çocuğunu dağa gönderme telkininde bulunan kanalı izlemek yerine kendi devletinin ona vermek istediği doğru bilgiyi, kaliteli eğlence programlarını izliyorsa, biz devletle millet arasında yeni köprüler kurabiliyorsak, demek ki süreç benim köy muhtarımın dediği gibi sonuçtan daha önemli.'' -''AB'NİN BİZDEN ÇOK ŞEY ÖĞRENMESİ GEREKİYOR''- Bakan Bağış AB raporlarında devletin, hükümetin bu ayinlerin gerçekleşebilmesi için izinleri vermiş olmasının Türkiye'nin bu konuda gerçekten büyük bir olgunluğa eriştiğinin göstergesi olarak yorumlandığını ifade ederek, ''İşte, bizim kendi kültürümüzde asırlardır, aslında bütün dünyaya ilham kaynağı olan kültürümüzde var olan o zenginliği yeniden keşfediyoruz. Kimileri bunu Avrupa'nın dayatması olarak gösterse de aslında AB'nin bizden çok şey öğrenmesi gerektiğine inanıyoruz'' dedi. Bugün AB'nin bazı ülkeleri Roman asıllı vatandaşlarını sınır dışı etmek isterken, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın onlarla kucaklaşabildiğini ve onlar için yeni eğitim ve konut projelerini paylaşabildiğini anlatan Bağış, Türkiye'de artık hangi inanç grubuna, hangi etnik gruba mensup olunursa olunsun, bu ülkenin eşit vatandaşları olunabileceğinin, Avrupa standartlarının da ötesinde gösterildiğini söyledi. -''ALLAH'IN İZNİYLE, ONLARI SOLLAYIP GEÇECEĞİZ''- Büyük Önder Atatürk'ün, ''çağdaş medeniyetler seviyesinin de üzerine çıkmak'' hedefini gösterdiğini belirten Egemen Bağış, ''Bugün, ülkede atılan adımlarla, biz AB üyesi ülkelerin standartlarını yakalamakla kalmayacağız, Allah'ın izniyle onları sollayıp geçeceğiz. Çünkü bizim hedefimiz, 2023 yılında gerçekten Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirmek'' dedi. -''YAKINDA AB İÇİN TÜRKİYE JETİNE BİNME TABİRİ KULLANILACAK''- Türkiye kendi gücünün farkına vardıkça, Avrupalıların da bunun farkına varmaya başladığını anlatan Bağış, eskiden Türkiye için ''AB trenine binme'' tabiri kullanıldığını hatırlatarak, ''Yakında AB için Türkiye jetine binme tabiri kullanılacak. Bakın Avrupa ekonomisi, 2010 yılında ortalama yüzde 1,5 büyümüş, ama bizim ekonomimiz yüzde 8,9 ekonomik büyüme sağlamış. Bugün Avrupa'nın ortalama yaşı 43-44, bizimse 27-28'' diye konuştu. -''SIK DİŞİNİ AVRUPA...''- Avrupa'da yaptığı konuşmalarda, en son geçen hafta Slovenya'da, artık Türkiye'nin ''Sık dişini Avrupa, Türkiye imdadına yetişecek'' şeklinde yeni bir sloganı olduğunu anlattığını belirten Bağış, bunu söyleyebilmenin öz güvenle olduğunu, Türkiye'nin ekonomik gücüne, halkının dinamizmine güvenmese, farklı alanlardaki potansiyeline inanmasa bunu söyleyemeyeceğini vurguladı.