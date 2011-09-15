-Bağış: ''AB'den çok 'Arap baharı' konuşuluyor'' İSTANBUL (A.A) - 15.09.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bugünlerde AB denilince AB'den çok ''Arap Baharı''nın konuşulduğunu belirterek, ''Aslında bu da demokratikleşme, reform süreci, demokrasi rüzgarını yönlendirme sürecidir. Başbakan'ın Mısır ve Tunus'ta gördüğü ilgi Türkiye'nin demokrasi yolunda attığı adımlara saygının gereğidir, AB reformları konusundaki kararlılığımızın neticesidir'' dedi. Bağış, ''29. Türkiye-Avrupa Birliği Karma İstişare Komitesi Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, AB sürecinin, Türkiye'nin kalkınması, demokratikleşmesi, şeffaflaşması süreci olduğunu ifade eden Bağış, bunun iyi değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti. Egemen Bağış, şöyle konuştu: ''Malum bugünlerde AB denilince AB'den çok 'Arap Baharı' konuşuluyor. Aslında bu da demokratikleşme, reform süreci, demokrasi rüzgarını yönlendirme sürecidir. Başbakan'ın Mısır ve Tunus'ta gördüğü ilgi Türkiye'nin demokrasi yolunda attığı adımlara saygının gereğidir, AB reformları konusundaki kararlılığımızın neticesidir. Çünkü bölgede demokrasi isteyen insanlar, kendi halkı tarafından 3 kez artan bir destekle teyit edilmiş bir demokratik lideri selamlıyorlar. Kendi ülkelerinin de aslında gelmesini istedikleri nokta, Türkiye'nin geldiği noktadır. Dün rakamlar bir kez daha ortaya koydu ki, Türkiye'de demokrasiye yapılan yatırım ekonomiyi de güçlendirmektedir. Buraya gelmeden önce bir yabancı konuğumu ağırlıyordum, Almanya'nın uyum bakanı ile birlikteydim. Ona da söyledim, 'Rakamlar ekonomimizde bir yavaşlama gösteriyor' dedim. Şöyle bir durdu. 'Büyüme oranımız yüzde 12'lerden yüzde 9'lara düştü ama hala Avrupa'nın 6 katı hızla büyüyoruz. Avrupa'da yüzde 1,5 ekonomik büyüme sağlanırken, bugün Türk ekonomisi yüzde 9'larda büyümeye devam ediyor. 2010 yılını yüzde 8,9 ile bitiren Türk ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 12'ye, ikinci çeyreğinde yüzde 9'a yakın büyüdü. Bu da Türkiye'nin potansiyelini ortaya koyuyor. Bu büyümenin arkasındaki gerçek yönlendiren bizim kendi reformlarımızdır, hem siyasi, hem ekonomik, hem de kültürel reformlarımız ülkenin farklı bir noktaya gelmesini sağlamıştır.'' Bakan Bağış'ın konuşmasından öne çıkan ifadeler ana başlıklarıyla şöyle: -''Biz Türkiye'nin AB sürecini açılan fasıl sayısına endekslersek, o zaman boynumuzdaki davulun tokmağını Brüksel'deki Bazı bürokratlara teslim etmiş oluruz. Biz kendi davulumuzu kendimiz çalacağız ve kendimiz oynayacağız. Kendi göbeğimizin bağını kendimiz keseceğiz.'' -''Türkiye bunu yapacak noktaya gelmiştir, Türkiye güçlü bir ülkedir'' -''Kıbrıslı olsaydım, Türkiye'nin AB süreci için Türkiye'nin başmüzakerecisinden daha çok çalışırdım. Çünkü bundan daha ekonomik bir sigorta poliçesini Kıbrıs bulamaz. Ne Türk, Ne Rum tarafı...'' -''Gelin, aynı papa seçiminde olduğu gibi bir odaya kilitlenelim. Türkiye, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs ve isterse garantör ülke olan İngiltere de BM de gelsin. Kesin bir çözüm bulunmadıkça da o odadan çıkmayalım. Biz varız.'' -''Türkiye'nin AB sürecine bir bilim kurgu filmi gözüyle bakmadığını herkesin anlaması gerekir. gerçeklerin kurgu, kurguların gerçek haline dönüştüğü bir süreçle karşı karşıya bırakıldığımızı da bazen hisseder durumdayız.'' -''Hani biz ne söylersek söyleyelim, Cem Yılmaz reklamında 'mekan oynatıyor' diyor ya bizi de aslında rakamlar söyletiyor. Ekonomik büyümemiz Türkiye'nin potansiyelini bir kez daha ortaya koymuştur. Türkiye'nin Avrupa'ya olan katkılarını ortaya koymaktadır.'' -''AB, Ukrayna, Moldova, Gürcistan ve Rusya ile vize muafiyet müzakerelerine başladıysa Türkiye ile bu müzakerelere başlamamış olmasının izahı olamaz.'' -''Terörle mücadelede Avrupalı müttefiklerimizden daha fazla ve samimi işbirliği bekliyoruz.''