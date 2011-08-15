-Bağış: AB süreci Türkiye için önemli İSTANBUL (A.A) - 15.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB sürecinin Türkiye'nin demokratikleşmesi, şeffaflaşması ve zenginleşmesi için önemli bir süreç olduğunu söyledi. Bağış, Tüm Sanayici ve İşadamları Derneği (TÜMSİAD) Genel Başkanı Hasan Sert ve yönetim kurulu üyelerini, Avrupa Birliği Bakanlığı Ortaköy Ofisi'nde kabul etti. Bağış, burada yaptığı konuşmada, TÜMSİAD'ın Türkiye'nin demokrasisine, kalkınmasına ve şeffaflaşmasına çok önemli katkıları olduğunu kaydetti. Derneğin, attıkları reform adımlarına destek verdiğini ifade eden Bağış, şunları söyledi: ''Brüksel'de de benim çok yararını ve faydasını gördüğüm bir temsilcilikleri var. Bu temsilciliği açmaktan da büyük onur duymuştum. Ama özellikle 12 Eylül referandumu öncesi derneğin ortaya koyduğu demokrasi yanlısı tutum ve 12 Haziran seçimleri öncesi marifetin iltifata tabi olduğunu açıkça ilan etmiş olmaları, birçok sivil toplum örgütümüzün ilham aldığı ve örnek alması gereken bir tutum oldu. O zamandan beri kendilerinin bu dik duruşlarını hayranlıkla takip etmekteyim. Özellikle AB süreci Türkiye'nin demokratikleşmesi, şeffaflaşması, zenginleşmesi için önemli bir süreç. Derneğin de buna tam destek verdiğini bilmek beni yaptığım işte son derece rahatlatıyor. O güvenle, o destekle Avrupalı muadillerimin karşısında daha dik çıkabiliyorum.'' TÜMSİAD Genel Başkanı Hasan Sert de, Bağış'ın parlamentoya girdiği andan itibaren çok başarılı çalışmalara imza attığını belirterek, dernek olarak AB sürecini desteklediklerini vurguladı. Türkiye'nin daha fazla gelişmesini, kalkınmasını ve demokratikleşmesini istediklerini, Türkiye'nin dünyanın 16. büyük ekonomisine sahip olduğunu, bundan mutluluk duyduklarını anlatan Sert, ''Bunun da yeterli olmayacağını biliyoruz. Süratle 2023'den önce dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi olmasını arzu ediyoruz. Bunun olması için mutlaka sivil toplum örgütlerinin organize olmuş iş adamları topluluğunun Türkiye'ye çok büyük katkılar getireceğini düşünüyoruz. 2023 hedeflerinde bir sapma olmaması için, Türkiye'de ve Avrupa'da çalışıyoruz. Sadece Avrupa'da değil diğer yerlerde de çok büyük çalışmalar yapıyoruz. Eğer istikrarlı, başarılı iktidarlar devam ederse, bu hedeflerin çok uzak olmayacağını biliyoruz'' dedi. Konuşmaların ardından Sert, Bakan Bağış'a başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür plaketi verdi.