Bağış: AB, katılım sürecini bloke etmekten vazgeçmeli

T24 - Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne üyelik süreciyle ilgili İngiliz The Guardian gazetesine bir makale yazan AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, “AB, Türkiye’nin katılım sürecini bloke etmekten vazgeçmelidir. Daha açık, hoşgörülü ve müreffeh bir Avrupa’yı beraber yaratabiliriz” dedi.



Bağış, makalede, AB’nin Türkiye’nin yıllık reform sürecinin değerlendirildiği 2011 İlerleme Raporu’nu yayımladığını ancak bu yılki raporun hızlı bir biçimde değişen Türkiye’deki durumu yansıtmakta başarılı olamadığını belirterek şöyle devam etti:

Rumlar gerginliği artırdı



“Rapor, Türkiye’nin AB’ye üyelik sürecinin, müzakereleri fiilen durma noktasına getiren bazı üye ülkeler tarafından uzun süredir devam etmekte olan Kıbrıs sorununun çözümüne bağlanmış olması sebebiyle, fasılların yarısından fazlasında müzakereler askıya alınmıştır. BM’nin Kıbrıs’ı yeniden birleştirme çabaları, Türkiye tarafından ciddi biçimde desteklenmesine rağmen, Kıbrıslı Rumlar gerginliği artırmayı tercih etmiştir. Bunun sonucu olarak, Kıbrıs sorununun bir çözüme kavuşturulması ihtimali düşük kalmaya devam etmektedir. Türkiye’nin AB’ye üye olmasını isteyenlerin oranı yüzde 50’nin altına düşmüştür. Daha endişe verici bir husus, Türk halkının yüzde 92’si Türkiye’nin üyeliği söz konusu olduğunda AB’nin çifte standart uyguladığı görüşündedir.”

Hayal kırıklığı yarattılar



İlerleme Raporu’ndaki ifadelerin, Türk kamuoyunda önceki yıllardaki kadar ilgi uyandırmamasının hiç şaşırtıcı olmadığını kaydeden Bağış, “Türk insanı, PKK terörü ile mücadelede, AB üyesi devletlerin Türkiye ile yeterince dayanışma içinde olmadıkları ve bu konuda destek vermedikleri için hayal kırıklığına uğramıştır” ifadesini kullandı.





Türkiye’nin AB’ye tam üyelik konusunda kararlı olduğunu vurgulayan Bağış, makalesinde “Bugün AB üyesi ülkeler için de İlerleme Raporları yayımlansa idi, günümüz Türkiye’sinin pek çok AB üyesi ülkeden daha iyi durumda olduğu sonucuna varılacağından eminim” diye yazdı.