-BAĞIŞ: "YAVRU VATAN'A YEMEYİP YEDİRDİK'' ANKARA (A.A) - 15.02.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin çabaları ve güvencesinin olmadığı bir durumda, "KKTC'nin Rum boyunduruğu altına gireceğini" söyledi. Kanal 24'de bir programa katılan Bağış, KKTC ile ilgili son dönemde gerçekleşen gelişmelerle ilgili soruları yanıtladı. Aziz Nesin'in "İnsan kendine verenden çok, kendinden verdiğine düşkündür" sözünü hatırlatan Bağış, şunları söyledi: "Türkiye için Yavru Vatan, yemeyip yedirdiğimiz, içmeyip içirdiğimiz, her türlü zorlu koşulda koruyup kolladığımız bir yerdir. Bazen arada, aile içi serzenişler olabilir, biz bunların hepsini aşarız. Kıbrıslı kardeşlerimiz de çok iyi biliyor ki, Türkiye'nin oradaki güvencesi çabaları olmasa, Allah korusun, Rum boyunduruğu altına girerler. Orada bizim çok ciddi stratejik hassasiyetlerimiz var." Egemen Bağış, KKTC'nin "tarihinin en müreffeh dönemini yaşadığını" belirterek, Türkiye'nin bu çabalarından sonra "KKTC'deki bir takım muhalefet çevrelerinin, kendi dinamiklerini Türkiye üzerinden ateşleme çabasına girdiğini, Rum tarafının kışkırtmasıyla olayları alevlendirdiğini" kaydetti. Bağış, Kıbrıs'ın AB ile ilişkilere etkisi ve limanların açılması şartıyla fasılların açılacağı iddialarıyla ilgili olarak, öncelikle Kuzey Kıbrıs'a uygulanan izolasyonların kaldırılması gerektiğini, Ercan Havalimanına AB üyesi ülkelerin uçaklarının inmesi karşılığında limanların açılacağını söyledi. "Limana liman, yola devam" dediklerini hatırlatan Bağış, "Kıbrıs sorununun, AB üyeliği için engel gibi gösterilmesini başından beri reddettiklerini" kaydetti. Egemen Bağış, "Kıbrıs'taki kardeşlerimiz şunu çok iyi bilmeliler ki, biz onların onurlu dik duruşu için, AB sürecinde bile bazı yavaşlamalarla karşı karşıya kalıyoruz. Ama biz bu sorunları aşacağız, Türkiye ne AB için Kıbrıs'tan vazgeçer, ne Kıbrıs için AB'den vazgeçer" diye konuştu. AB üyelik sürecinde, "önemli olanın fasıl açmak değil, Türkiye'nin standartlarını yükseltmek olduğunu" tekrarlayan Bağış, fasılların açılış kriterlerinin yerine getirildiğini, "son ilerleme raporunun da, Türkiye'nin 33 faslın 33'ünde ilerleme kaydettiğini" belirlediğini kaydetti. -"BİZ FİŞİ ÇEKMİYORUZ ARKADAŞ" Egemen Bağış, "fişi çeken biz olmayız, o zevki AB'ye bırakırız" sözleriyle ilgili olarak, "Türkiye'nin geldiği noktayı çok açık, net ortaya koyan bir açıklama yaptıklarını" söyledi. Bağış, Türkiye'nin müzakerelere başlamasının yani "fişin takılmasının" oybirliğiyle alınan bir karar sonucu olduğunu, aksinin de yine oybirliğiyle olacağını belirtti. Bağış şöyle konuştu: "Biz fişi çekmiyoruz arkadaş! Ama siz çekecekseniz bulun 27'yi öyle gelin. Bulamayacaklar. Zaten 27 ülkenin 27'si birden 'istemiyoruz' noktasına geldiyse, bizim de orada kalmamızın bir anlamı yok. Ama bunu söyleyebilmek için bir özgüvene sahip olmak lazım." Türkiye'nin Avrupa'nın en güçlü ülkelerinden birisi olduğunu vurgulayan Bağış, "Türkiye önce kendi gücünün farkına varacak ve başkalarının da varması için çaba harcayacak" dedi. Bağış, AB'nin Türkiye'yi dışlayarak "dünyanın en kapsamlı barış projesi" olamayacağını belirterek, Avrupa'da bazı çevrelerin Türkiye'den çekindiğini ancak "Türkiyesiz de yapamayacaklarını" kaydetti. Egemen Bağış, "Türkiye'nin en önemli kozunun kendi ekonomik potansiyeli olduğunu" ifade ederek, enerji hatlarının geçiş ülkesi olarak, genç nüfusuyla Türkiye'nin "vazgeçilmez" olduğunu vurguladı.