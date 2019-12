-BAĞIŞ: "TOPAL'IN EŞİ BİLE VİZE SORUNU YAŞADI" BRÜKSEL (A.A) - 19.04.2011 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, AB'nin "haksız, yersiz mantıksız ve hukuksuz vize uygulamasını" eleştirerek, İspanya'nın Valencia takımına transfer olan Mehmet Topal'ın eşinin bile vize sorunu yaşamasının Türkiye'nin bu konudaki haklılığını gösterdiğini söyledi. Bağış, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile birlikte katıldığı Türkiye-AB Ortaklık Konseyi'nin 49'uncu toplantısının ardından, AB tarafını temsil eden AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu Üyesi Stefan Füle ve Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Janos Mortanyi ile ortak basın toplantısı düzenledi. AB ile yarım asra yakın süren Ortaklık Konseyi toplantılarının bir taraftan ilişkilerinin derinliğini gösterirken diğer taraftan Türkiye'nin bekletildiğini göstermesi açısından üzüntü verdiğini belirten Bağış, katılım müzakerelerinde de 5 yılda kaydedilen 13 faslın açılması ve 1 faslın kapanmasından ibaret ilerlemenin gerçek performansı yansıtmaktan uzak olduğunu ifade etti. Siyasi engeller çıkarılmaması halinde bugün Türkiye'nin 29 faslı açabilecek ve 13 faslı kapatabilecek durumda olduğunu söyleyen Bağış, tüm bu olumsuzluklara rağmen halkın yaşam standartlarını yükseltecek AB reformlarını kararlılıkla sürdüreceklerini bildirdi. Vize konusunda AB'yi eleştirirken "Türk vatandaşlarının kendilerini en az Avrupalı hissettikleri anın vize kuyruklarında bekledikleri süre olduğunu" kaydeden Bağış, "Bu haksız, yersiz, mantıksız ve hukuksuz uygulamanın son bulması için her türlü çalışmayı yapacağız. Ben bir örneği toplantıda muadillerimizle de paylaştım. Türkiye'nin son yıllardaki önemli başarılarından bir tanesi futbolda gerçekleşiyor. Her ne kadar ben Fenerbahçeli olsam bile takdir ettiğimiz bir Galatasaraylı futbolcumuz Mehmet Topal biliyorsunuz Valencia'da oynuyor. Ama onun eşinin bile vize alamamış olması, Türkiye'nin bu konudaki haklılığının bence en önemli göstergelerinden bir tanesidir" dedi. -"AB'NİN KREDİBİLİTE SORUNU VAR"- Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, son kamuoyu yoklamalarına göre Türkiye'de halkın yüzde 62'sinin AB üyeliğine destek verirken yüzde 67'sinin Türkiye'nin AB'ye alınmayacağı görüşünde olmasının "AB'nin kredibilite sorununun açık bir göstergesi olduğunu" belirtti. Bakan Bağış, "Bunu birlikte aşabiliriz. Haziran seçimlerinin ardından sadece muhalefetle sivil toplum örgütleriyle ve toplumun farklı kesimleriyle değil, aynı zamanda AB Komisyonu ve tüm üye ülkelerle birlikte bu zorluğu aşmak ve tüm siyasi engelleri kaldırmak için birlikte çalışacağız" diye konuştu. -GENİŞLEME KOMİSERİ FÜLE- AB Komisyonu'nun genişleme ve komşuluk politikasından sorumlu üyesi Stefan Füle ise Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) dünkü kararı konusunda yayınladıkları açıklamada, duydukları endişeyi yansıttıklarını ve süreci yakından izleyeceklerini belirttiklerini aktardı. Füle, "Bununla birlikte bir konuyu açıklıkla dile getirmek istiyorum. Haziran seçimlerinde mümkün olan en geniş katılımın sağlanmasına yardımcı olacak her türlü önlemi, adayların orantısız şekilde seçimden men edilmesini ortadan kaldıracak önlemleri memnuniyetle karşılayacağız" dedi. Türkiye'ye katılım müzakerelerinde çifte standart uygulanmasının söz konusu olamayacağını belirten Füle, bununla birlikte müzakerelerin doğası gereği tüm üye ülkelerin onayıyla ilerlediğine ve bu açıdan siyasi bir süreç olduğuna işaret etti. Stefan Füle, seçim kampanyalarında yeni anayasanın tartışılmasını ve seçimlerin ardından yeni hükümetin, siyasi partilerin ve farklı toplum kesimlerinin de dahil olacağı kapsayıcı ve şeffaf bir süreçte bu konuya ağırlık vermesini talep etti. Toplantıda basın özgürlüğünün de gündeme geldiğini bildiren Füle, tüm aday ve potansiyel aday ülkeler açısından önemli bir kriter olan basın özgürlüğünün, demokrasilerin işleyebilmesi için muhalif ve farklı görüşlerin de duyulabilmesi gerektiğini vurguladı. Füle, Türk makamlarından ellerinden gelen çabayı göstererek çoğulcu tartışma ortamını yaratmaları ve ifade özgürlüğünü savunmalarını beklediklerini söyledi. Stefan Füle, "Her ne kadar son gazeteci tutuklamalarının Türk hükümetinin kararı olmadığının farkında olsak da (Ortaklık Konseyi toplantısında) endişelerimizi vurguladık" diye konuştu. Vize konusunda Türkiye'nin yaşadığı hayal kırıklığını "kısmen anladığını" ifade eden Füle, en azından mevcut vize rejiminde bazı iyileştirmeler için AB'nin geri kabul anlaşmasını imzalama ve vize diyaloğu başlatma önerisine karşılık verilmesini istedi. -MACARİSTAN DIŞİŞLERİ BAKANI MORTANYİ- AB Dönem Başkanı Macaristan'ın Dışişleri Bakanı Mortanyi ise toplantıda Türkiye'yi anayasa değişikliği, sivil asker ilişkilerinde kaydedilen ilerlemeler ve yargı reformu konusunda övdü, ek protokol yükümlülüklerinin yerine getirilmemesi, ifade özgürlüğü ve dini özgürlükler konularında beklentilerini dile getirdiklerini aktardı. Mortanyi, rekabet faslının kendi dönem başkanlıkları sırasında müzakerelere açılabilmesi için Türkiye'den birkaç adım daha beklediklerini kaydetti.