-Bağış: "Kızmıyorum, acıyorum" İSTANBUL (A.A) - 09.12.2011 - Avrupa Birliği (AB) Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, İzmir Ege Üniversitesinde Egeart Sanat Günleri'ndeki açılışta iki öğrencinin kendisine yumurta atmasına ilişkin, "Düşüncesi olan, fikri olan, argümanı olan medenice paylaşır. Fikirleri ortaya atar. Ama paylaşacak düşüncesi olmayanlar eline geçirdiği objeleri atarlar. Onun için de çok da bunlara kafayı takacak halimiz yok. O genç kardeşlerimize dün de söyledim; kızmıyorum ama gerçekten acıyorum" dedi. Bağış, MÜSİAD Gençlik Kurulu'nca ''Değişim Gelecektir'' temasıyla Cevahir Kongre Merkezi'nde düzenlenen ''Genç Girişimcilik Kongresi''nde yaptığı konuşmada, geçtiğimiz yıl da böyle bir olay yaşadıklarını hatırlatarak şöyle konuştu: "Keşke, protein ihtiyaçlarını gidermeleri gereken o yumurtaları, beslenmelerinde değerlendirselerdi, belki yarışmaya katılabilecek birtakım eserler ortaya koyabilirlerdi. Ama önemli olan nedir biliyor musunuz? Şu son 9 yılda Türkiye'nin rafadan demokrasisini, olgun bir demokrasi haline getirmeye başladık"