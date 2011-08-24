-Bağış: "İlişkilerde Roj Tv gölgesi" ANKARA (A.A) - 24.08.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, bugünlerde Türkiye-Danimarka ilişkilerinin üzerinde bir Roj-TV gölgesi bulunduğunu söyleyerek, "Biz dostlarımızın, müttefiklerimizin vaatlerini önemsiyoruz ama artık vaatlerin somut neticeye dönmesini bekliyoruz" dedi. Bakan Bağış, görev süresi dolan Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Ole Egberg Mikkelsen'i kabul etti. Büyükelçi Mikkelsen'in görev yaptığı 2 yıl boyunca iki ülke ilişkilerinin gelişmesine çok büyük katkılarda bulunduğunu ve içtenlikle çalıştığını belirten Bağış, Polonya'nın ardından Danimarka'nın üstleneceği dönem başkanlığını önemsediklerini, o dönemde de önemli reformların gerçekleşeceğine ve Türkiye'nin AB sürecinin daha da hızlanacağına olan umudunun güçlü olduğunu kaydetti. "Ama bugünlerde Türkiye-Danimarka ilişkilerinin üzerinde maalesef bir Roj-TV gölgesi var" diye konuşan Bakan Bağış, her ne kadar iki ülke arasında Osmanlıdan başlayan 250 yılık bir ilişki olsa da son zamanlardaki Roj-TV konusunun Türk vatandaşlarının hassasiyetle takip ettiği bir husus haline geldiğini kaydetti. Bakan Bağış, Danimarka'nın Türkiye'ye yabancı bir ülke olmadığına, iki ülkenin NATO'da müttefik olduğuna dikkati çekerek, iki ülkenin sıkıntılarında birbirlerini korumaları ve kollamalarının NATO üyeliğinin bir gereği olduğunu bildirdi. Bağış, şunları söyledi: "Böyle bir müttefikimizin Roj-TV'nin yayınlarına hala izin veriyor olması bizim için üzüntü vericidir. Sayın Büyükelçi görevine ilk başladığında kendisini yine burada ağırladığımda bu konuyu konuşmuştuk, bugün vedaya geldiğinde hala Roj-TV konusunu konuşuyor olmak tabi bizi üzüyor." Bakan Bağış, Büyükelçi Mikkelsen'in bu konuda kişisel olarak çok çabaladığını bildiğini, yargı sürecinin başlamasını çok önemsediğini de söyleyerek, "Ama artık bu yargı sürecinin bir an önce sonuçlanmasını ve gerçekten şiddet yanlısı olan, insanların çocuklarını dağa göndermesini, kepenklerin indirilmesini, ülkede huzursuzluğu teşvik eden yayınlara Danimarka'nın izin vermemesi gerektiği konusundaki hassasiyetimi bir kez daha vurgulamak istiyorum" dedi. Bağış sözlerini şöyle sürdürdü: "Danimarka'nın çok güzel bir atasözü var: Vaatler memleketinde insanlar açlıktan ölür. Biz dostlarımızın, müttefiklerimizin vaatlerini önemsiyoruz ama artık vaatlerin somut neticeye dönmesini bekliyoruz. Danimarka gibi birçok konuda işbirliği yaptığımız bir ülkenin Roj TV konusunda daha çok hassasiyet göstermesini önemsiyoruz. PKK sadece bir terör örgütü değildir. PKK aynı zamanda kirli bir rant şebekesidir. Bugün eğer PKK askerlerimize, gençlerimize silah sıkarken bizim insanımızı mermilerle öldürürken, Avrupalı gençleri de uyuşturucu ile zehirleyip öldürüyor. PKK bizim olduğu kadar Avrupa'nın da bir sorunudur. Paris'in, Berlin'in, Brüksel'in, Kopenhag'ın güvenliği Hakkari'de, Şırnak'ta, Batman'da başlar. Terör belasıyla uluslararası mücadeleyi hep beraber sürdürmezsek hep beraber zararlı çıkarız."