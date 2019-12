-BAĞIŞ: "HÜKÜMETİMİZİN POZİSYONUNU YANSITMIYOR" NEW YORK (A.A) - 28.01.2011 - ABD'nin önemli gazetelerinden New York Times, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın, ''Kurtlar Vadisi Filistin filminin hükümetin pozisyonunu yansıtmadığını'' söylediğini yazdı. New York Times gazetesinde bugün ''Yeni Film, Türkiye'nin Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Gününü Bozdu'' başlığıyla çıkan haberde, ''27 Ocak Uluslararası Yahudi Soykırımı Kurbanlarını Anma Günü'' dolayısıyla Türkiye'de ilk kez İstanbul'da Neve Şalom Sinagogu'nda resmi tören düzenlendiği, ''bunun İsrail ile giderek gerginleşen ilişkiler karşısında hükümetin Yahudi cemaatini yatıştırma çabalarını yansıttığı, ancak Kurtlar Vadisi Filistin filminin bugün vizyona girmesinin Anma Gününü gölgelediği'' yorumu yapıldı. Haberde İsrail'in Ankara Büyükelçisi Gabby Levy'nin Kurtlar Vadisi Filistin filmiyle ilgili olarak ''Bu film İsrail karşıtı ve antisemitik yansımaları olan bir film'' dediğini, Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış'ın da Levy'nin eleştirisine yanıt verdiğini yazdı. Gazete, Bakan Bağış'ın ''Bu film hükümetimizin pozisyonunu yansıtmıyor'' dediğini ve filmin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğini söylediğini vurguladı. Ancak haberde Bağış'ın, dokuz sivilin öldüğü İsrail'in Gazze'ye yardım taşıyan Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının Türkiye'de ''sosyal travma'' yarattığını ve bunun da bu tür hassas konulara değinen televizyon yapımcılarına malzeme verdiğini yazdı. Haberde, İstanbul Valisi Hüseyin Avlu Mutlu'nun da katıldığı anma töreninin, hükümetle, Türkiye'deki Yahudi cemaatini bir araya getirme açısından bir dönüm noktası olarak değerlendirildiği, törenin, 2003 yılında El Kaide'nin İstanbul'da düzenlediği terör saldırılarının hedeflerinden biri olan Neve Şalom Sinagogunda yapılmasının da sembolik önemi bulunduğu belirtildi.