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Ekonomi

Bağış: "Bu işi ithal prensler çözemez'' BRÜKSEL (A.A)

09 Kasım 2011 02:00

-Bağış: "Bu işi ithal prensler çözemez'' BRÜKSEL (A.A) - 09.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, avro bölgesindeki krizi kararlı, dirayetli ve gücünü halktan alan hükümetlerin çözebileceğini, Türkiye'de de bunun olduğunu söyledi. Egemen Bağış, AA muhabirinin sorusu üzerine avro bölgesindeki krize ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Avrupa'daki krizde siyasi istikrarın, tek parti hükümetinin kararlılığının ve halk desteğinin ne kadar hayati olduğunun tekrar tekrar fark edildiğini söyleyen Bağış, krizin en çok vurduğu ülkelerde koalisyon hükümetlerinin işbaşında olmasının da tesadüf olmadığını vurguladı. Bakan Bağış, şöyle konuştu: "Yunanistan'da kıl payı çoğunluklu tek parti hükümetinden koalisyona geçildi, İtalya koalisyon. Derde derman diye beklenen Almanya da koalisyon. Siyasi irade azlığı ve yokluğu bu ülkeleri perişan ediyor. Yine Avrupa krizinde gördüğümüz de şu; Krizden çıkış sihirli reçetelere sahip harika çocuklara, prenslere, şövalyelere, kurtarıcılara değil, hükümetlere bakıyor. Bu işi ithal prensler değil, kararlı dirayetli ve gücünü halktan alan hükümetler çözer. Türkiye'de de bu olmuştur.  Türkiye'nin bu noktaya gelmesi kağıt reçetelere değil, partimizin ve hükümetlerimizin dirayetiyle olmuştur. Kağıt reçeteler kağıttan uçurtmadır. İcraat AK Parti'nindir, Türkiye'nindir. Yakın geçmişi badanayla boyayıp kapatamazsınız. Krizin sorumlularını biliyoruz. Tarih de biliyor, unutulmadı. Krizden çıkışın sorumlusu da hükümetimizdir, bunu da Türk halkı biliyor. Badana ile siyaset olmaz."

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