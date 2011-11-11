T24 LogoT24 Logo
Dünya

Bağış: "Avrupa'nın parasının peşinde değiliz" TALLINN (A.A)

11 Kasım 2011 17:01

-Bağış: "Avrupa'nın parasının peşinde değiliz" TALLINN (A.A) - 11.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB üyeliğini para için istemediğini söyledi. Estonya Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili konferans veren Bağış, bir soru üzerine, ''Dürüst olmak gerekirse Avrupa'nın parasının peşinde değiliz. Türkiye, AK Parti iktidarındaki son 9 yılda AB parası alan birçok ülkeden daha fazla yollar, okullar ve havaalanları inşa etti. Son 9 yılda tarıma onlardan daha fazla yatırım yaparak tarımsal üretimimizi 3'e katladık. Türkiye, AB üyeliğinin kendisine çok fazla ekonomik fayda sağlayacağı hissini taşımıyor'' dedi. Türkiye'nin AB üyeliğinin iki taraf için de kazan-kazan ilişkisi olduğunu vurgulayan Bağış, AB içinde bazı dar görüşlü çevrelerin de bunu anlaması için biraz daha bekleyeceklerini ifade etti. Bağış, başka bir soru üzerine, ''Rum yönetiminin şımarıklığının'' Kıbrıs sorununun çözülmemesinde en büyük etken olduğunu kaydederek AB'deki kalan 26 üyenin ''budalaca davranan'' Kıbrıs Rum yönetimini uyarmasını istedi. AB Bakanı Bağış, ''BM sürecindeki kapsamlı çözüm müzakerelerinin en kritik döneminde eğer varsa petrol oradan kaçıyormuş gibi hemen sondaja başlayarak basitçe provokasyon yapan'' Kıbrıs Rum kesiminin kabadayılık yaparak süreci rehin alamayacağını vurguladı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Doğa Koleji'nin yeni sahibi belli oldu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24