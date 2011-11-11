-Bağış: "Avrupa'nın parasının peşinde değiliz" TALLINN (A.A) - 11.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Türkiye'nin AB üyeliğini para için istemediğini söyledi. Estonya Dışişleri Bakanlığı'nda Türkiye'nin AB üyelik süreciyle ilgili konferans veren Bağış, bir soru üzerine, ''Dürüst olmak gerekirse Avrupa'nın parasının peşinde değiliz. Türkiye, AK Parti iktidarındaki son 9 yılda AB parası alan birçok ülkeden daha fazla yollar, okullar ve havaalanları inşa etti. Son 9 yılda tarıma onlardan daha fazla yatırım yaparak tarımsal üretimimizi 3'e katladık. Türkiye, AB üyeliğinin kendisine çok fazla ekonomik fayda sağlayacağı hissini taşımıyor'' dedi. Türkiye'nin AB üyeliğinin iki taraf için de kazan-kazan ilişkisi olduğunu vurgulayan Bağış, AB içinde bazı dar görüşlü çevrelerin de bunu anlaması için biraz daha bekleyeceklerini ifade etti. Bağış, başka bir soru üzerine, ''Rum yönetiminin şımarıklığının'' Kıbrıs sorununun çözülmemesinde en büyük etken olduğunu kaydederek AB'deki kalan 26 üyenin ''budalaca davranan'' Kıbrıs Rum yönetimini uyarmasını istedi. AB Bakanı Bağış, ''BM sürecindeki kapsamlı çözüm müzakerelerinin en kritik döneminde eğer varsa petrol oradan kaçıyormuş gibi hemen sondaja başlayarak basitçe provokasyon yapan'' Kıbrıs Rum kesiminin kabadayılık yaparak süreci rehin alamayacağını vurguladı.