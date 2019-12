-Bağış, "Avrupa Avrupa"da oynayacak İSTANBUL (A.A) - 13.08.2011 - Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, TRT'de yayımlanacak ''Avrupa Avrupa'' adlı dizide rol alacağını belirterek, ''Avrupa Avrupa dizisi, Avrupa Birliği sürecini esprili, sempatik bir şekilde anlatarak milletimizi bu sürece ortak eden değerli bir platform. Ben de hiç düşünmeden 'Evet' dedim'' dedi. Bağış, AK Parti Sancaktepe İlçe Teşkilatı Gençlik Kolları'nın Samandıra Kültür Merkezi'nde düzenlenen kongresinde, bugün bazı gazetelerde ''Avrupa Avrupa'' adlı dizide rol alacağına ilişkin çıkan haberlerle ilgili gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bağış, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Türkiye'nin AB standartlarında bir ülke olması için, kendi demokratikleşme sürecini hızlandırması için, reformlarını, çağdaşlaşma sürecini, daha temiz havayı teneffüs etme, daha sağlıklı gıdayı tüketebilmesi için atılacak her adımı desteklediklerini belirterek, ''Bütün bakanlıklarımız artık AB ile ilgili müsteşar yardımcılarımız görevinin başında. 81 ilimizde AB'den sorumlu vali yardımcılarımız görevinin başında. Artık AB süreci sadece Türkiye'deki bir takım elitlerin ya da 5 yıldızlı otellerin toplantı salonlarında konuşulan bir konu değil. Artık köy muhtarlıklarımızın bile AB katkılarıyla AB fonlarıyla yaptıkları alt yapı projeleri var'' dedi. Bu süreci destekleyen her türlü iletişimi desteklediklerini dile getiren Bağış, şunları kaydetti: ''Türkiye'nin AB sürecini konu alan, Türkiye'nin AB üyesi bir ülke olarak nasıl bir ülke olacağını anlatmaya çalışan, biraz da buna esprilerle halkımızın keyifli bir şekildi izlemesine vesile olacak bir dizinin içerisinde Türkiye'nin AB'ye üye oluş anını benim ağzımdan duyurmak istediklerini söyleşince ben de 'Türkiye'nin demokratikleşme sürecine destek vereceğine inandığım projeye memnuniyetle destek veririm' dedim. Avrupa Avrupa dizisi, Avrupa Birliği sürecini esprili, sempatik bir şekilde anlatarak milletimizi bu sürece ortak eden değerli bir platform. Ben de hiç düşünmeden 'Evet' dedim. Senaryoda Türkiye'nin AB üyesi olduğunu ilan etmek gibi bir rol verilmiş. İnşallah dizi ekibini fazla yormadan, çekimleri uzatmadan bu rolü yerine getirebilirim. İnşallah güzel keyifli bir dizi olur.'' -''Türkiye, kendi reformlarını kendi yapıyor''- Bağış, ''Dizi bir bölüm mü çekilecek?'' şeklindeki soru üzerine de şöyle konuştu: ''Benim oradaki katkım bir bölümle ilgili olacak ama dizi herhalde devam edecektir. Dizinin başarısına göre de kaç bölüm olacağı belli olur ama bu aynı zamanda şunu da ortaya koyuyor. Avrupa'daki bütün bu önümüze konan engellere rağmen biz kendi senaryomuzu yazıp, kendi üyeliğimizi kendimiz ilan edebiliyoruz. Türkiye, kendi reformlarını kendi yapıyor. Türkiye azimlidir, kararlıdır. Eğer bugün Türkiye Avrupa'nın altıncı en büyük ekonomik gücü olmuşsa, Avrupa'nın en dinamik ülkesi olarak Avrupalıların bile ilham kaynağı haline gelmişse demek ki Türkiye doğru yoldadır. Bu artık dizilere bile konu olmaya başladı.'' Bağış, bir gazetecinin ''Nasıl bir Egemen Bağış dizisi olacak? Biraz rolünüze ilişkin bilgi verir misiniz?'' şeklinde yönelttiği soruya da ''Her zaman gördüğünüz Egemen Bağış. Ben değişmeyeceğim. Ben Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanıyım. Oradaki arkadaşların benimle ilgili öngördükleri konum da Türkiye'nin Avrupa Birliği Bakanı olarak AB sürecimizle ilgili bir açıklama yapmak'' karşılığını verdi.