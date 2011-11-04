-Bağış: "AB, Türkiye'nin diyetisyenidir" İSTANBUL (A.A) - 04.11.2011 - AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, ''AB, Türkiye'nin diyetisyenidir. Ama bir diyetisyen hastasını sürekli teşvik etmez, aksine demoralize ederse, hevesini kırarsa artık hastasının diyet yapma hevesi kalmaz'' dedi. Bağış, Emirgan Korusu'ndaki Beyaz Köşk'te, Avrupa Parlamentosu İç Pazar ve Tüketicinin Korunması Komisyonu ile Avrupa Parlamentosu Çevre, Halk Sağlığı ve Gıda Güvenliği Komitesi heyetleriyle çalışma kahvaltısında bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bağış, ''Arap baharı''na değinerek, Türkiye'nin Ortadoğu için rol model bir ülke olduğunu, özellikle, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Libya ve Suriye olmak üzere Ortadoğu'da, büyük bir coşkuyla karşılanmasının da Ortadoğu için Türkiye'nin ne kadar önemli olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Egemen Bağış, Avrupa Birliği üyesi ülkelerin, Türkiye'nin önemini yeterince algılayamamasının, Türkiye açısından önemli bir sorun olduğunu belirterek, ''AB, Türkiye'nin diyetisyenidir. Ama bir diyetisyen, hastasını sürekli teşvik etmez, aksine demoralize ederse, hevesini kırarsa, artık hastasının diyet yapma hevesi kalmaz. Siz Avrupa ülkeleri olarak, bu birliğe girerken, hepiniz bu diyetten geçtiniz ve şimdi biz Türkiye olarak bu diyetten geçmeye hazırız. Elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Sizin yardımlarınızla ve desteğinizle bu diyeti de geçeceğimizi biliyoruz'' diye konuştu. Kıbrıs konusuna da değinen Bağış, ''Ercan Havaalanı'nı, uluslararası uçuşlara açarsanız, biz de Türkiye'nin bütün limanlarını, havaalanlarını Kıbrıs Rum kesimine açarız'' dedi. Vize konusunun Türkiye için önemli bir sorun olduğunu ifade eden Bakan Bağış, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye'nin vize sorununu çözmek için sizler, parlamentolarınızda sesinizi yükseltmelisiniz. Sizler, AB için Türkiye'nin çok büyük bir potansiyeli olduğunu gören insanlarsınız. Çevre faslında, gıda güvenliği faslında yakın ilişkiler kurduğumuz ve çalıştığımız parlamenterlersiniz. Türkiye'nin ekonomik gücünü de çok yakından tanıyorsunuz. Türkiye artık yeni bir kavramla ortaya çıkıyor. Avrupa'nın, ihtiyacı olan değil, Avrupa'ya güç veren bir ülke konumuna geldiğini sizlerde görüyorsunuz. Türkiye'nin önündeki vize, terörle mücadele gibi konularda bizlere destek olmanızı istiyoruz ve bu konuda bize gösterdiğiniz desteğe de teşekkür ederiz. Vize konusunda, kendi parlamentonuzda ve ülkenizde bize destek vereceğinize dair söz vermeniz bizi mutlu etmiştir. Karşılıklı ön yargıların giderilmesi, birtakım endişelerin ortadan kalkması için son derece verimli bir toplantı olduğunu düşünüyorum.''