-BAĞIŞ: "95 GENCE BURS İMKANI VERİLDİ" ANKARA (A.A) - 11.08.2010 - Devlet Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Jean Monnet Burs Programı kapsamında 95 gence daha burs imkanı verildiğini bildirdi. Bağış, Jean Monnet burs programı 2010-2011 akademik yılı burslarına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, AB mevzuatının benimsenmesiyle yaşanacak toplumsal dönüşümün başarıya ulaşmasının, farklı sektörlerde çalışanların AB müktesebatı ve normlarını özümsemeleriyle mümkün olduğunu belirtti. Devlet Bakanı Bağış, bu çerçevede önemli bir fırsat olarak beliren ve 1989 yılında Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasında yapılan anlaşma ile oluşturulan Jean Monnet burs programının, Türkiye-AB ilişkilerinin en dinamik ve en renkli boyutlarından biri olduğunu ifade etti. Türk gençlerine AB üyesi ülkelerde eğitim imkanı sağlayan Jean Monnet burslarının, Türkiye'de toplumun her kesiminden AB ile ilgili konularda uzmanlar yetiştirmeyi hedefleyen çok özel bir program olduğuna işaret eden Bağış, bu hedef doğrultusunda 20 yıllık dönemde kamu çalışanlarından özel sektör temsilcilerine, üniversite öğrencilerinden akademisyenlere, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden yerel yönetim çalışanlarına kadar yaklaşık 1,180 kişiye program kapsamında burs sağlandığını belirtti. Bağış, şunları kaydetti: "Ülkemizin tam üyelik sürecinde önemli bir dönemden geçtiğimiz bugünlerde Jean Monnet burs programı kapsamında 95 gencimize daha burs imkanı verdiğimizi gururla ülkemiz kamuoyuna duyurmak isterim. Jean Monnet burs programının 2010-2011 Akademik Yılı çerçevesinde 2009 yılının ekim ayında başlayan ve zorlu bir yazılı ve sözlü sınav süreci sonrasında burs almaya hak kazanan gençlerimiz, önümüzdeki eylül ayı itibariyle AB üyesi ülkelerdeki üniversitelere AB ile ilgili konularda yüksek lisans veya araştırma yapmak amacıyla gidecekler ve bir yıl süreyle bu ülkelerde ülkemizi temsil edeceklerdir. Ülkemizde AB ile ilgili uzmanlaşan kişilerin artması ile birlikte üyelik sürecinin daha doğru anlaşılacağı bir gerçektir. Jean Monnet bursiyerleri, her şeyin ötesinde Büyük Atatürk'ün önümüze hedef koyduğu çağdaş medeniyetler seviyesine ulaşma hedefinin bayraktarları olacaktır. Bu düşüncelerle zorlu bir süreçten geçerek burs almaya hak kazanan gençlerimizi tebrik ediyor ve AB üyesi ülkelerde gerçekleştirecekleri çalışmalarda başarılar diliyorum."