Bağış: 3-4 yıl içinde Avrupa'ya vizesiz gidilecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, vizesiz Avrupa için tarih verdi. Bağış, “3-4 yıl içinde Türk vatandaşları AB ülkelerine vize almadan girebilecek” dedi.



AB Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, NTV’nin canlı yayında Ankara Temsilcisi Nilgün Balkaç’ın sorularını yanıtladı.

Başmüzakereci Bağış, PKK tarafından kaçırılan CHP Tunceli Milletvekili Hüseyin Aygün’ün serbest bırakılmasını istedi.

TBMM'nın terör gündemiyle toplanmasının PKK'ya yarayacağını söyleyen Bağış, şöyle konuştu: “CHP’nin böyle bir günde çağrıda bulunması hiç samimi değil. Terör örgütü milletvekilini değil, aklını kaçırmıştır. Meclis’in toplanması örgüte ve örgütün borazanlarına yarar. O milletvekillinin sevdiklerine kavuşması hepimizin ortak kanaatidir. Bu, TBMM’nin şahsına yapılmıştır.

Meclis’te değil, arkadaşlarının evinde toplansalardı daha hayırlı bir iş yapmış olurlardı. AK Parti üyeleri sadece kaçırılmadı, suikaste uğradılar. Kürt vatandaşlarının en büyük düşmanı PKK’dır.”



Kılıçdaroğlu'nun sözleri



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun bugünkü açıklamalarına tepki gösteren Bağış, “Hüseyin Aygün inşallah bir an evvel serbest bırakılır ve sevdiklerine kavuşur. Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarını sorumsuzca buldum. Açıklamaları kendi içlerinde bile bu mesuliyeti önemsemediklerinin göstergesidir” dedi.



'PKK tedirgin'



PKK'nın rantı kaybedeceği için tedirgin olduğunu dile getiren Bağış, şöyle konuştu: “Türkiye Cumhuriyeti güçlü bir devlettir. PKK sadece bir terör örgütü değil, ciddi bir uyuşturucu çetesidir. İnsan kaçakçılığı da yapılıyor. Rantın elden gideceği için tedirgindir.”



'Şamil Bey'e katılmıyorum'



Egemen Bağış, AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar’ın Hüseyin Aygün’ün kaçırılmasının “danışıklı” olduğu yönündeki açıklamasının hatırlatılması üzerine, "Şamil Bey, eski bir gazetecidir, gazeteci refleksiyle söylemiş olabilir. Bu düşüncesine katılmıyorum. Bir CHP’li vekilin Şamil Bey’e küfürlerle cevap vermesini de kabul etmiyorum. Bu işin içinde ne olup bittiği ortaya çıkacaktır” diye konuştu.



'Bizde tespih, ABD'lilerde beyzbol sopası'



ABD Başkanı Barack Obama’nın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’la telefonda konuşurken elinde beyzbol sopası olmasına gösterilen tepkileri de değerlendiren Bağış, "Bizim kültürümüzde bir insanın tespihle oynaması ne anlama gelirse, ABD kültüründe beyzbol sopasını tutmak da o anlama gelir. O bir samimiyetin göstergesidir. ABD'de birçok kişide beyzbol sopası vardır. Orada 17 yıl yaşamış kişi olarak çok iyi biliyorum” dedi.



'Birkaç Mehmet' sözleri



AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik’in “Birkaç Mehmet için Meclis Olağanüstü toplanmaz” sözüne gösterilen tepkileri eleştiren Bağış, “Hüseyin Çelik net açıklamalar yaptı. Şehitleri küçümsemek haddimiz değil, aklımızdan böyle bir şey geçmez. Onun sözlerinden cımbızlamak doğru değildir. Şehitlerimizin hor görülmeyeceğine adım kadar eminim” dedi.



'Suriye'de oyun içinde oyun var'



Suriye’deki gelişmeleri de değerlendiren Bağış, “Suriye’de oyun içinde oyun var. Biz de bunlara karşı önlemlerimizi alıyoruz. Zulüm ile abad olunmaz. Uluslararası devletler Esad rejimine karşı desteğini çekmiştir. Türkiye Cumhuriyeti büyük devlet olduğunu gösteriyor” dedi.