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Bağırarak röportaj veren adam sosyal medyayı salladı

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU’da uydudan yayın yapan bir televizyonun ekibine bağırarak röportaj veren Cemal Akbaş'ın görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi

13 Şubat 2018 18:36

Nedim KOVAN/ORDU, (DHA) - ORDU’da uydudan yayın yapan bir televizyonun ekibine bağırarak röportaj veren Cemal Akbaş\'ın görüntüleri, sosyal medyada çok sayıda kişi tarafından izlendi.
Ordu’da, bir televizyon kanalında yayınlanan Köşe Bucak Programı\'nın yapımcısı Ümit Atabay, Altınordu\'ya bağlı Eyüplü (Köyü) Mahallesi\'ne gitti. Burada, Cemal Akbaş\'a mikrofon uzatan Atabay, bağırarak yüksek sesle cevaplar alınca, şaşkınlığını gizleyemedi. Atabay\'ın sosyal medyaya yüklediği video, sosyal medya kullanıcıları tarafından kısa sürede büyük beğeni topladı, binlerce kez izlendi. Kısa sürede fenomen olan Cemal Akbaş, evde, telefonda, her yerde yüksek sesle konuştuğunu söyledi.

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