-BAĞIMSIZLIK YÜRÜYÜŞÜ CANINDAN ETTİ PALM COAST (A.A) - 15.02.2011 - Tibet'in bağımsızlık mücadelesi konusunda kamuoyu duyarlılığını artırmak amacıyla yaptığı yürüyüş sırasında araba çarpan Tibet'in sürgündeki lideri Dalay Lama'nın yeğeni Jigme K. Norbu, hayatını kaybetti. Tibet konusunda barışçı eylemler yürüten Ambassardors for World Peace adlı kuruluşun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 45 yaşındaki Norbu'ya, Florida karayolunda çıktığı 480 kilometrelik''Tibet Yürüyüşü'' sırasında, yerel saatle 07.30'da "State Road A1A" karayolunda araç çarptı. Norbu'nun yaşamını yitirdiği belirtildi. Açıklamada, Norbu'nun, Çin'e karşı başlatılan ve amcasının sürgüne gönderilmesiyle sonuçlanan başarısız Tibet ayaklanmasının 50. yıl dönümüne denk gelen Sevgililer Günü'nde yaptığı yürüyüş sırasında St. Augustine'den yola çıkarak, güneydeki West Palm Beach'e doğru yürüdüğü kaydedildi. Norbu'nun ABD'nin Indiana eyaletine bağlı Bloomington'da yaşadığı ifade edildi. Tibet konusunda duyarlılığı artırmak amacıyla 21'den fazla yürüyüş yapan ve pedal çeviren Norbu'nun, ABD ve denizaşırı ülkelerde toplam 12500 kilometre yol aldığı kaydedilen açıklamada, Norbu'nun daha önce de 2009 yılında ABD'nin Indiana eyaletinden New York kentine yürüdüğü hatırlatıldı. Polis, Norbu'ya çarpan aracın Palm Coast'ta yaşayan ve iki çocuğuyla seyahat eden Keith R. O'Dell tarafından kullanıldığını açıkladı. Araçtaki kişilerden yaralanan olmadığı ve O'Dell hakkında suçlamada bulunulmadığı ifade edildi.