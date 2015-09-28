T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Bağımsızlık yanlıları kazandı

İspanya'nın kuzeydoğusundaki Katalonya Özerk Bölgesi'nde yapılan parlamento seçimlerini bağımsızlık yanlısı partiler kazandı. Bu partiler, bölgenin 18 ay içerisinde İspanya’dan ayrılmasını istiyor.

28 Eylül 2015 11:56


Tarihi olarak kabul edilen seçimlerde bağımsızlık yanlısı partiler, parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etti. Katalonya özerk bölgesinin hükümet başkanı Artur Mas ve lideri olduğu ayrılıkçı 'Junts pel Si' (Hep Birlikte Evet) ittifakı, pazar günü yapılan seçimde yerel parlamentodaki 135 sandalyenin 62’sini kazandı. Aynı şekilde bağımsızlık yanlısı sol parti CUP (Halk Birliği Adaylığı) 10 milletvekili çıkardı. Böylece koalisyon kurması beklenen her iki parti birlikte Katalonya bölgesindeki parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etmiş oldu. Ancak seçmenlerin büyük çoğunluğunun oylarını almayı başaramadılar. Zira her iki partinin oyları yine de oyların yüzde 47,8’ine tekabul ediyor.

"Çifte zafer"

Seçimin galibi Artur Mas, Barcelona’da yaptığı konuşmada "Bugün çifte bir zafer kazandık. Hem 'Evet' kazandı hem de demokrasi" dedi. Mas, "Seçim sonuçları, bağımsızlık sürecine devam etmek için bize güç vermiştir" diye konuştu.

Katalonya özerk bölgesinin hükümeti, öne alınan seçimleri, bölgenin İspanya’dan ayrılması için bir "halk oylaması" olarak ilan etmişti. Mas, seçimlerin kazanılması halinde 18 ay içerisinde Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığına kavuşturulması için çabalayacağını duyurmuştu.

Madrid hükümeti ise Katalonya Özerk Bölgesi'nin İspanya’dan ayrılmasına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğeni yineledi. Yapılan açıklamada anayasada belirtilen 'ulusal birlik' ilkesine dikkat çekildi.

Madrid hükümeti, 2014 yılının kasım ayında Katalonya Özerk Bölgesi’nde yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak referandumun yapılmasını engellemeyi başarmıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

KatalonyaBölgesiArtur MasBirlikte Evet)CUPBirliği Adaylığı)Artur Mas BarcelonaAnayasa MahkemesiDeutsche Welle Türkçe DW/dpaBD/BÖ

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Demirtaş'ın Devran'ını Başak Demirtaş, Dilek İmamoğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu birlikte...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24