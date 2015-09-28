Bağımsızlık yanlıları kazandı



Tarihi olarak kabul edilen seçimlerde bağımsızlık yanlısı partiler, parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etti. Katalonya özerk bölgesinin hükümet başkanı Artur Mas ve lideri olduğu ayrılıkçı 'Junts pel Si' (Hep Birlikte Evet) ittifakı, pazar günü yapılan seçimde yerel parlamentodaki 135 sandalyenin 62’sini kazandı. Aynı şekilde bağımsızlık yanlısı sol parti CUP (Halk Birliği Adaylığı) 10 milletvekili çıkardı. Böylece koalisyon kurması beklenen her iki parti birlikte Katalonya bölgesindeki parlamentoda mutlak çoğunluğu elde etmiş oldu. Ancak seçmenlerin büyük çoğunluğunun oylarını almayı başaramadılar. Zira her iki partinin oyları yine de oyların yüzde 47,8’ine tekabul ediyor.

"Çifte zafer"

Seçimin galibi Artur Mas, Barcelona’da yaptığı konuşmada "Bugün çifte bir zafer kazandık. Hem 'Evet' kazandı hem de demokrasi" dedi. Mas, "Seçim sonuçları, bağımsızlık sürecine devam etmek için bize güç vermiştir" diye konuştu.

Katalonya özerk bölgesinin hükümeti, öne alınan seçimleri, bölgenin İspanya’dan ayrılması için bir "halk oylaması" olarak ilan etmişti. Mas, seçimlerin kazanılması halinde 18 ay içerisinde Katalonya Özerk Bölgesi’nin bağımsızlığına kavuşturulması için çabalayacağını duyurmuştu.

Madrid hükümeti ise Katalonya Özerk Bölgesi'nin İspanya’dan ayrılmasına hiçbir koşulda izin verilmeyeceğeni yineledi. Yapılan açıklamada anayasada belirtilen 'ulusal birlik' ilkesine dikkat çekildi.

Madrid hükümeti, 2014 yılının kasım ayında Katalonya Özerk Bölgesi’nde yapılması planlanan bağımsızlık referandumunu Anayasa Mahkemesi’ne taşıyarak referandumun yapılmasını engellemeyi başarmıştı.